Live: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» - Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς Ιράν

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Newsroom

Σε καθαρισμό των οικοπέδων καλεί τους δημότες ο Δ. Ιεροκηπίας

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σε καθαρισμό των οικοπέδων τους ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή και συγκεκριμένα στα διαμερίσματα Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμης, Κολώνης, Αγίας Μαρινούδας και Αχέλειας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων ή/και άχρηστων υλικών μέχρι και τις 26 Απριλίου 2026καλεί ο Δήμος Ιεροκηπίας τους δημότες του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ευθύνη καθαρισμού των τεμαχίων γης βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, έστω και αν τα άχρηστα υλικά που υπάρχουν σε αυτά, έχουν τοποθετηθεί / απορριφθεί από τρίτους.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας, ο Δήμος Ιεροκηπίας θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους.

Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με το βάρος και την κατηγορία των υλικών που θα απομακρύνονται, σε καμία όμως περίπτωση δε θα είναι μικρότερη των ενενήντα ευρώ (€90) ανά οικόπεδο.

Ο Δ. Ιεροκηπίας αναφέρει πως η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων / τεμαχίων γης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουνε με το Τμήμα Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Ιεροκηπίας στα τηλέφωνα, 26960863 και 26961141 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα