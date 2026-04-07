Σε καθαρισμό των οικοπέδων καλεί τους δημότες ο Δ. Ιεροκηπίας

Σε καθαρισμό των οικοπέδων τους ή άλλων τεμαχίων γης που βρίσκονται στη δημαρχούμενη περιοχή και συγκεκριμένα στα διαμερίσματα Γεροσκήπου, Κονιά, Τίμης, Κολώνης, Αγίας Μαρινούδας και Αχέλειας, όπως προβούν στον καθαρισμό τους και στην απομάκρυνση των χόρτων ή/και άχρηστων υλικών μέχρι και τις 26 Απριλίου 2026καλεί ο Δήμος Ιεροκηπίας τους δημότες του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ευθύνη καθαρισμού των τεμαχίων γης βαραίνει αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες, έστω και αν τα άχρηστα υλικά που υπάρχουν σε αυτά, έχουν τοποθετηθεί / απορριφθεί από τρίτους.

Μετά την παρέλευση της πιο πάνω ημερομηνίας, ο Δήμος Ιεροκηπίας θα καθαρίσει όλα τα οικόπεδα, χωράφια ή άλλα τεμάχια γης που δεν θα καθαριστούν και θα χρεώσει τους ιδιοκτήτες τους.

Η χρέωση θα γίνεται ανάλογα με το βάρος και την κατηγορία των υλικών που θα απομακρύνονται, σε καμία όμως περίπτωση δε θα είναι μικρότερη των ενενήντα ευρώ (€90) ανά οικόπεδο.

Ο Δ. Ιεροκηπίας αναφέρει πως η παρούσα ειδοποίηση θεωρείται και σαν προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων / τεμαχίων γης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουνε με το Τμήμα Υγείας και Καθαριότητας του Δήμου Ιεροκηπίας στα τηλέφωνα, 26960863 και 26961141 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.