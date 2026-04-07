«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε» - Νέο τελεσίγραφο Τραμπ προς Ιράν

ΑΛΜΑ για Παπαδάκη: Δεν ήταν ομόφωνη η απόφαση για αποκλεισμό του - Πότε κλειδώνει το ψηφοδέλτιο της Λευκωσίας (ηχητικό)

Ο γραμματέας επικοινωνίας του κινήματος, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, δήλωσε ότι η απομάκρυνση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο κρίθηκε επιβεβλημένη ώστε να μην υπάρχουν σκιές, ενώ ανέφερε πως το παράθυρο επιστροφής του παραμένει ανοιχτό.

Τη θέση του Κινήματος ΑΛΜΑ σε σχέση με την απόφαση να τεθεί εκτός ψηφοδελτίου ο Δημήτρης Παπαδάκης ανέπτυξε ο γραμματέας επικοινωνίας του κόμματος και υποψήφιος βουλευτής Λάρνακας, Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σε παρέμβαση του στο ραδιόφωνο του «Πολίτη» 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση».

Ερωτηθείς για τον λόγο που το ΑΛΜΑ προχώρησε άμεσα στην απόφαση για τον αποκλεισμό του κ. Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο, ο κ. Ευαγγελίδης ανέφερε ότι «βρισκόμαστε σε μία διαρκή συνεδρία τις τελευταίες τέσσερις μέρες».

Όπως είπε, η απόφαση του κινήματος ήταν καθαρά πολιτική και όχι δικαστική, σημειώνοντας ότι «εμείς δεν είμαστε δικαστήριο». Πρόσθεσε ακόμη ότι, παρά τις διαψεύσεις που έχουν υπάρξει, η υπόθεση συνεχίζει κανονικά.

Σε σχέση με την απόφαση να μην αναμένει το ΑΛΜΑ το αποτέλεσμα του δικανικού ελέγχου του κινητού τηλεφώνου του Δημήτρη Παπαδάκη, ο κ. Ευαγγελίδης ξεκαθάρισε ότι «αυτή την στιγμή δεν κρίνουμε τον κ. Παπαδάκη ως αθώο ή όχι».

Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του κινήματος ότι «έχουμε πει από την πρώτη μέρα ότι κανένα από τα μηνύματα τα οποία εμφανίζουν τον κ. Παπαδάκη δεν είvαι ποινικά κολάσιμα», προσθέτοντας ωστόσο πως, «επειδή πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση και θέλουμε ως ΑΛΜΑ να μην υπάρχουν σκιές σε οποιαδήποτε υποψηφιότητα και την ίδια στιγμή να ζητάμε να διαλευκανθεί η υπόθεση», το κόμμα «θεωρήσαμε ότι η απόσταση του κινήματος ήταν επιβεβλημένη».

Ο κ. Ευαγγελίδης ανέφερε ακόμη ότι η απόφαση για τον τελικό καταρτισμό του ψηφοδελτίου της Λευκωσίας θα ανακοινωθεί στις 18 Απριλίου.

Την ίδια ώρα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της υπόθεσης μέχρι το κλείσιμο του ψηφοδελτίου, σημειώνοντας πως «αν αλλάξει κάτι δραματικά τις επόμενες μέρες είμαστε ανοιχτοί να το συζητήσουμε».

Σε ερώτηση κατά πόσον η απόφαση λήφθηκε ομόφωνα, απάντησε πως η ψηφοφορία κατέληξε με 6 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή.

Ακούστε ολόκληρη την παρέμβαση του Παναγιώτη Ευαγγελίδη στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση»:

 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

