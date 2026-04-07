Artemis II: Η ολική έκλειψη Ηλίου πίσω από τη Σελήνη και η επανασύνδεση του Orion με τη Γη μετά από 40 λεπτά «σιωπής» (βίντεο)

Η αποστολή Artemis II της NASA έγραψε ιστορία καθώς το διαστημόπλοιο Orion επανεμφανίστηκε πίσω από τη Σελήνη και αποκατέστησε την επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον, μετά από περίπου 40 λεπτά πλήρους «σιωπής» λόγω της διέλευσης από τη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, σε απόσταση 252.756 μιλίων από τη Γη. Παράλληλα το πλήρωμα της αποστολής Artemis II βίωσε μοναδικές εικόνες από την πίσω πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας ολική έκλειψη Ηλίου και καταγράφοντας επιστημονικά δεδομένα.

Mission control has reacquired signal with the Artemis II crew after the mission’s planned loss of signal. Our astronauts are once again using the Deep Space Network to keep conversation and science data flowing between space and Earth. pic.twitter.com/aagRApba1z — NASA Artemis (@NASAArtemis) April 6, 2026

Η στιγμή της επανασύνδεσης με τη Γη

Το πρώτο σημάδι ότι όλα εξελίχθηκαν ομαλά ήταν η επιστροφή του ραδιοσήματος στις οθόνες των μηχανικών, ακολουθούμενη από δεδομένα τηλεμετρίας και στη συνέχεια από καθαρή φωνή από την κάψουλα.

«Χιούστον, Integrity, έλεγχος επικοινωνίας», ήταν το μήνυμα από το Orion, σηματοδοτώντας το τέλος της αγωνίας στο Κέντρο Ελέγχου. ( σ.σ Το Integrity που ανέφερε το πλήρωμα του Orion δεν είναι λέξη του μηνύματος, αλλά το callsign - κωδικό όνομα επικοινωνίας - του διαστημοπλοίου κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II)

«Είναι υπέροχο που ακούμε ξανά τη Γη», δήλωσε η Κριστίνα Κοχ. «Σε Ασία, Αφρική και Ωκεανία, κοιτάζουμε προς τα πίσω και σας βλέπουμε. Σας ακούμε. Μπορείτε να σηκώσετε το βλέμμα σας και να δείτε το φεγγάρι αυτή τη στιγμή. Σας βλέπουμε κι εμείς. Όταν πραγματοποιήσαμε τον ελιγμό προς τη Σελήνη, είπα ότι δεν εγκαταλείπουμε τη Γη. Και αυτό είναι αλήθεια. Θα εξερευνήσουμε. Θα κατασκευάσουμε διαστημόπλοια. Θα επιστρέψουμε ξανά. Θα δημιουργήσουμε επιστημονικές βάσεις. Θα οδηγήσουμε ρόβερ, θα κάνουμε ραδιοαστρονομία, θα ιδρύσουμε εταιρείες. Θα ενισχύσουμε τη βιομηχανία, θα εμπνεύσουμε. Αλλά τελικά, θα επιλέγουμε πάντα τη Γη. Θα επιλέγουμε πάντα ο ένας τον άλλον.»

Κατά τη διάρκεια της 40λεπτης διακοπής επικοινωνίας, το διαστημόπλοιο έπρεπε να λειτουργήσει αυτόνομα, με τους υπολογιστές του να εκτελούν κρίσιμο ελιγμό κινητήρα στη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.

Σε επανδρωμένες διαστημικές αποστολές, η απουσία επικοινωνίας δημιουργεί πάντα αβεβαιότητα μέχρι να υπάρξει εκ νέου επαφή με το πλήρωμα.

Η ολική έκλειψη Ηλίου από την πίσω πλευρά της Σελήνης

Κατά τη διάρκεια της πτήσης γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα της αποστολής Artemis II παρατήρησε μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Ηλίου διάρκειας περίπου 35 λεπτών, από ένα μοναδικό σημείο θέασης πίσω από τη Σελήνη. Οι αστροναύτες, εξοπλισμένοι με πολλαπλές κάμερες και επιστημονικούς αισθητήρες, κατέγραψαν εικόνες και δεδομένα, χωριζόμενοι σε ομάδες «παραθύρου» και «καμπίνας» για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των παρατηρήσεων

Οι ίδιοι περιέγραψαν το φαινόμενο ως «απερίγραπτο», σημειώνοντας ότι η εικόνα του Ήλιου να καλύπτεται από τη Σελήνη, σε συνδυασμό με τη θέα του διαστήματος, δημιουργούσε ένα θέαμα πέρα από κάθε προηγούμενη ανθρώπινη εμπειρία, με ιδιαίτερη επιστημονική αξία για την κατανόηση των φαινομένων στο βαθύ διάστημα.

Ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, περιέγραψε όσα είδε το πλήρωμα ως «εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθούν με λόγια».

«Ξέρω ότι αυτή η παρατήρηση ίσως να μην έχει επιστημονική αξία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που εκτοξευθήκαμε την 1η Απριλίου, γιατί οι άνθρωποι πιθανότατα δεν έχουν εξελιχθεί ώστε να βλέπουν αυτό που βλέπουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλο μέλος του πληρώματος, ο Ριντ Γουίσμαν, συμπλήρωσε: «Είναι απερίγραπτο. Όση ώρα κι αν κοιτάμε, ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να επεξεργαστεί την εικόνα μπροστά μας. Είναι απολύτως εντυπωσιακό, σουρεαλιστικό... δεν υπάρχουν επίθετα, θα χρειαστεί να επινοήσουμε νέα».

Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, οι αστροναύτες εντόπισαν και έναν κοκκινωπό πλανήτη, με το κέντρο ελέγχου να επιβεβαιώνει πως επρόκειτο πιθανότατα για τον Άρη.

Ταξίδι πιο μακριά από κάθε άνθρωπο στην ιστορία

Οι αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ της NASA, μαζί με τον Τζέρεμι Χάνσεν από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία, έφτασαν στη μέγιστη απόσταση από τη Γη που έχει επιτευχθεί ποτέ από ανθρώπους.

Το Orion πλησίασε σε απόσταση περίπου 4.067 μιλίων από τη Σελήνη, με περίπου το 21% της αθέατης πλευράς της να φωτίζεται από την οπτική γωνία του πληρώματος.

Οι πρώτες εικόνες που εστάλησαν υποδηλώνουν ότι πρόκειται για μερικές από τις πιο λεπτομερείς απεικονίσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ από το «κρυφό» ημισφαίριο του φεγγαριού.

Τα αποθηκευμένα δεδομένα και οι εικόνες μεταδίδονται μέσω του Deep Space Network της NASA, προκειμένου να αναλυθούν από επιστήμονες και μηχανικούς τις επόμενες ημέρες.

Μήνυμα των αστροναυτών πριν τη «σιωπή»

Λίγο πριν χαθεί η επικοινωνία, ο αστροναύτης Βίκτορ Γκλόβερ έστειλε μήνυμα προς τη Γη, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποστολής για την ανθρωπότητα.

«Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το τεράστιο προνόμιο να βρισκόμαστε σε αυτό το ταξίδι μαζί. Καθώς συνεχίζουμε να ξεκλειδώνουμε τα μυστήρια του σύμπαντος, θέλω να θυμίσω ένα από τα σημαντικότερα μυστήρια εδώ στη Γη, και αυτό είναι η αγάπη», ανέφερε.

Η συγκεκριμένη αποστολή αποτελεί την πρώτη φορά εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια που άνθρωποι ταξιδεύουν πέρα από την τροχιά της Γης.

Δήλωση του διοικητή της NASA για την ιστορική αποστολή

Ο διοικητής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν, συνεχάρη το πλήρωμα για την ιστορική αποστολή, σημειώνοντας ότι το ταξίδι αποτελεί σημείο καμπής για την εξερεύνηση του διαστήματος.

«Πριν φύγουν, είπαν ότι ήλπιζαν αυτή η αποστολή να ξεχαστεί, όμως θα μείνει στην ιστορία ως η στιγμή που οι άνθρωποι άρχισαν να πιστεύουν ξανά ότι η Αμερική μπορεί να πετύχει το σχεδόν αδύνατο και να αλλάξει τον κόσμο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ωστόσο, επισήμανε ότι η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει στη Γη με προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό το βράδυ της Παρασκευής.

Σύγκριση με την ιστορική αποστολή Apollo 8

Η αποστολή Artemis II συγκρίνεται συχνά με το Apollo 8 του 1968, την πρώτη επανδρωμένη αποστολή που ταξίδεψε στο βαθύ διάστημα και πραγματοποίησε περιστροφή γύρω από τη Σελήνη χωρίς προσελήνωση.

Ο αξιωματικός πτήσης του Apollo 8, Τζέρι Μπόστικ, είχε περιγράψει τη διακοπή επικοινωνίας ως μια ιδιαίτερα αγχωτική στιγμή για το κέντρο ελέγχου, καθώς δεν υπήρχε τρόπος παρέμβασης όσο το διαστημόπλοιο βρισκόταν πίσω από τη Σελήνη.

Όταν το πλήρωμα του Apollo 8 επανεμφανίστηκε και αποκαταστάθηκε η επικοινωνία, χαρακτήρισε τη στιγμή ως «μία από τις πιο ευτυχισμένες της ζωής του».

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστροναύτες του Apollo 8 είχαν μόλις 50% πιθανότητες επιβίωσης, γεγονός που υπογραμμίζει τον βαθμό ρίσκου των πρώτων αποστολών στο βαθύ διάστημα.

