Πραγματοποίηση Πασχαλινών Εργαστηρίων για παιδιά

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Μεγάλο Σάββατο 11 Απριλίου 2026, από τις 10:30 έως τις 12:30, τα δωρεάν πασχαλινά εργαστήρια για παιδιά στο Νέο Χωριό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση οι μικροί μφίλοι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε δημιουργικές δραστηριότητες, όπως κατασκευή πασχαλινής λαμπάδα ψηφιδωτό .

Τα εργαστήρια διοργανώθηκαν με τη συμβολή της κ. Άννας Καισάρη και φιλοξενήθηκαν στην πλατεία της εκκλησίας του Αγίου Μηνά, καθώς και στο εργαστήριό της.

Η συμμετοχή ήταν δωρεάν και η δράση υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Δήμου, προσφέροντας στα παιδιά ένα όμορφο και δημιουργικό πασχαλινό πρωινό, γεμάτο χαρά, φαντασία και δημιουργία.

Ο Δ.Π.Χρυσοχούς εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν και συμμετείχαν

