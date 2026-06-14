Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Βηρυτό μετά από πυρά της Χεζμπολάχ εν μέσω διαπραγματεύσεων (βίντεο)

Ο στρατός του Ισραήλ επιτέθηκε σήμερα κατά στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, στο προπύργιο της οργάνωσης που είναι γνωστό ως Νταχίγια. Η επιχείρηση γνωστοποιήθηκε μέσω κοινής ανακοίνωσης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Όπως ξεκαθαρίζεται στην ίδια ανακοίνωση, η αεροπορική επιδρομή αποτελεί την άμεση αντίδραση του Ισραήλ στα πυρά που εξαπέλυσε νωρίτερα η Χεζμπολάχ κατά ισραηλινών περιοχών.

مشاهد جديدة من الموقع المستهدف في منطقة الغبيري pic.twitter.com/QX4EVfhf12 — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Τρία νέα βλήματα στο βόρειο Ισραήλ

Σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, η οργάνωση του Λιβάνου εξαπέλυσε σήμερα τρία βλήματα εναντίον κοινοτήτων στο βόρειο Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως μια «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας» που είχε συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Τα βλήματα αυτά έπεσαν κοντά στις κοινότητες Σομέρα και Σλόμι.

مشاهد من استهداف منطقة الغبيري في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/M429xCv8Ht — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Μπαράζ επιθέσεων μέσα στο Σαββατοκύριακο

Οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές διευκρίνισαν ότι η σημερινή επίθεση δεν ήταν μεμονωμένη. Τα τρία βλήματα έρχονται να προστεθούν σε ακόμη δύο βλήματα που εξαπολύθηκαν από το έδαφος του Λιβάνου προς την επικράτεια του Ισραήλ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εντείνοντας την ανησυχία για πλήρη αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

غارة اسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/9NyyWszWU5 — هنا لبنان (@thisislebnews) June 14, 2026

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ