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Ιράν: Αυτό είναι το σχέδιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ - Παράθυρο 60 ημερών για άρση κυρώσεων, πυρηνικό «πάγωμα» και άνοιγμα του Ορμούζ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Οι λεπτομέρειες του ιστορικού μνημονίου κατανόησης που αποκαλύπτει το Reuters - Αποδέσμευση $25 δισ. και άμεσο τέλος στον ναυτικό αποκλεισμό με αντάλλαγμα τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου.

Ένας υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι ένα τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ καλύπτει ένα σύνολο ζητημάτων, από το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης μέχρι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, αλλά και απαλλαγές από τις αμερικανικές πετρελαϊκές κυρώσεις, με την τελική συμφωνία ν’ αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων 60 ημερών, με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης των δύο πλευρών.

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Ο Ιράνος αξιωματούχος δήλωσε ότι το σχέδιο του μνημονίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν ανοίγει έμσα τα Στενά του Ορμούζ για όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ άρουν το ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Οικονομικά: Οι ΗΠΑ συμφωνούν στη μη επιβολή νέων κυρώσεων κατά του Ιράν μέχρι την επίτευξη μιας τελικής συμφωνίας. Οι ΗΠΑ θα αναστείλουν τις πετρελαϊκές κυρώσεις κατά του Ιράν για μία καθορισμένη περίοδο, επιτρέποντας στην Τεχεράνη την πώληση πετρελαίου και την είσπραξη των εσόδων. Οι ΗΠΑ συμφωνούν για τη διάθεση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης, της άμεσης διάθεσης οικονομικής ρευστότητας, της συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών χωρών, αλλά και μέσω πιστωτικών γραμμών.

Πυρηνικά: H Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη συμφωνεί να διατηρήσει το πυρηνικό status quo μέχρι την επίτευξη τελικής συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του μη εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και της μη επέκτασης των πυρηνικών εγκαταστάσεών της. Οι ΗΠΑ συμφωνούν ότι η Τεχεράνη θα αραιώσει το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού εντός του Ιράν με έναν μηχανισμό, ο οποίος θα συζητηθεί εντός των 60 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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