Φωτιά σε εν κινήσει όχημα - Ζεύγος ηλικιωμένων οι επιβάτες

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου σε όχημα που βρισκόταν εν κινήσει στον δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας προς Κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφου.

Σύμφωνα με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κύπρου Ανδρέα Κεττή στις 15:02 το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου ανταποκρίθηκε ο πυροσβεσικός σταθμός υπαίθρου Πύργου για πυρκαγιά σε εν κινήσει όχημα στο δρόμο μεταξύ των κοινοτήτων Αγίας Βαρβάρας προς κάμπο της Τσακίστρας της επαρχίας Πάφο.

Από την πυρκαγιά και την θερμότηα το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές Ο οδηγός και ο συνοδηγός που πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι εξήλθαν του οχήματος και δεν κινδύνευσαν.

Σύμφωνα με τον κ. Κεττή για την κατάσβεση της φωτιάς ανταποκρίθηκαν 1 πυροσβεστικό όχημα από την πυροσβεστική υπηρεσία, 3 από το Τμήμα Δασών. Από περαιτέρω εξετάσεις διαφάνηκε ότι η φωτιά προκλήθηκε από μηχανικό ηλεκτρικό πρόβλημα.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

