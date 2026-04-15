Πλησιάζουν τα 90 εκατομμύρια κυβικά μέτρα οι εισροές στα φράγματα, βελτιωμένη η εικόνα σε Πάφο και Π. Χρυσοχούς

Πλησιάζουν τα ενενήντα εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού οι φετινές εισροές στα φράγματα, καταγράφοντας μια ιδιαίτερα θετική εικόνα για την εποχή. Αν και τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται περαιτέρω μείωση στις εισροές, αυτές εξακολουθούν να κινούνται σε αυξημένα επίπεδα για την περίοδο, με τις ποσότητες νερού των τελευταίων πέντε ημερών να ξεπερνούν συνολικά τα τέσσερα εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Την καλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα φράγματα του διαμερίσματος Πόλεως Χρυσοχούς, όπου τα τρία μικρότερα φράγματα της Αργάκας, του Πωμού και της Αγίας Μαρίνας έχουν ήδη υπερχειλίσει.

Την ίδια ώρα, το φράγμα του Ευρέτου, το τρίτο μεγαλύτερο της Κύπρου, βρίσκεται στο 44% της συνολικής χωρητικότητάς του, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση.

Αισθητά καλύτερη είναι πλέον και η κατάσταση στα φράγματα της υπόλοιπης επαρχίας Πάφου.

Στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου, όπου στις αρχές του έτους καταγράφονταν λιγότερα από οκτώ εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού, η ποσότητα έχει πλέον ξεπεράσει τα είκοσι εκατομμύρια κυβικά μέτρα, πλησιάζοντας το 40% της χωρητικότητάς του.

Σε ικανοποιητικά επίπεδα βρίσκεται και το φράγμα της Καναβιού, στο οποίο λειτουργεί διυλιστήριο για πόσιμο νερό, όπως και στον Ασπρόκρεμμο, με την πληρότητά του να ανέρχεται στο 47%.

Παράλληλα, το φράγμα του Μαυροκόλυμπου, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για γεωργικούς σκοπούς και πέρσι είχε αδειάσει πλήρως λόγω βλάβης, παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάκαμψη, φτάνοντας στο 88% της χωρητικότητάς του.