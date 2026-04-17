Μπάρακ για S-400 και F35: «Δεν μιλάω καν για τα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα εκτίμησε πως το θέμα των S-400 και F35 θα λυθεί σύντομα για την Τουρκία, αναφέροντας ως επιχείρημα πως «και η Ελλάδα έχει S-300 και F35»

Για τις προσπάθειες της Τουρκίας να ξεμπλοκάρει το θέμα των F35, το οποίο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 που εξακολουθεί να κατέχει η Άγκυρα, μίλησε στη διάρκεια του Φόρουμ της Αττάλειας, ο Αμερικανός πρεσβευτής, Τομ Μπάρακ. Μάλιστα, ο έμπειρος διπλωμάτης συνέδεσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, η οποία «διαθέτει S-300 και F-35», όπως είπε, ενώ επέλεξε να μην μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, φοβούμενος πως αν το κάνει... «θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»!

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!» είπε με χιουμοριστική διάθεση, στο τέλος της τοποθέτησής του.

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Μπάρακ είχε μιλήσει και τον Δεκέμβριο του 2025 από τη Ντόχα για την πιθανότητα που θέλει την Τουρκία να απομακρύνει τα S-400 που κατέχει, ώστε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως «πεποίθησή μου, είπε, είναι ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους 4-6 μήνες».

Πηγή: protothema.gr

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

