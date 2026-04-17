Μπάρακ για S-400 και F35: «Δεν μιλάω καν για τα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας, θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»

Για τις προσπάθειες της Τουρκίας να ξεμπλοκάρει το θέμα των F35, το οποίο σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το ρωσικό πυραυλικό σύστημα S-400 που εξακολουθεί να κατέχει η Άγκυρα, μίλησε στη διάρκεια του Φόρουμ της Αττάλειας, ο Αμερικανός πρεσβευτής, Τομ Μπάρακ. Μάλιστα, ο έμπειρος διπλωμάτης συνέδεσε τις επιδιώξεις της Τουρκίας με την Ελλάδα, η οποία «διαθέτει S-300 και F-35», όπως είπε, ενώ επέλεξε να μην μιλήσει για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, φοβούμενος πως αν το κάνει... «θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο»!

«Πιστεύω ότι το ζήτημα με τα S-400 θα επιλυθεί σύντομα. Από τη σκοπιά του αφεντικού μου (Ντόναλντ Τραμπ), η ένταξη στο πρόγραμμα F-35 δεν αποτελεί πρόβλημα. Η Ελλάδα διαθέτει S-300 και F-35. Όσο για το ζήτημα Ελλάδας-Τουρκίας, πρόκειται για ένα ακόμη ιστορικό ζήτημα στο οποίο δεν θα προσπαθήσω καν να αναφερθώ, γιατί θα μου απαγορεύσουν να ξαναπάω στη Μύκονο!» είπε με χιουμοριστική διάθεση, στο τέλος της τοποθέτησής του.

Tom Barrack, US Ambassador to Turkey:



"I think you're going to see the S-400 solution solved soon. From my boss's point of view, acceptance into an F-35 program is fine. Greece has S-300s and F-35s. So the Greece-Turkey issue is another historic issue I won't even attempt to get… pic.twitter.com/i31cgKyFTE — Mintel World (@mintelworld) April 17, 2026

Αξίζει να αναφερθεί πως ο Μπάρακ είχε μιλήσει και τον Δεκέμβριο του 2025 από τη Ντόχα για την πιθανότητα που θέλει την Τουρκία να απομακρύνει τα S-400 που κατέχει, ώστε να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, λέγοντας πως «πεποίθησή μου, είπε, είναι ότι αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν τους επόμενους 4-6 μήνες».

