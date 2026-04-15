Προκαλεί ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ: «Αγκαλιά» με τον Ιησού σε εικόνα Τεχνητής Νοημοσύνης

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε σήμερα μια εικόνα - προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης - που απεικονίζει τον Ιησού να τον αγκαλιάζει, δύο ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος διέγραψε μια ανάρτηση που προκάλεσε σφοδρή κριτική ότι ο Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού.

Η εικόνα, που αναδημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social, τον δείχνει με τα μάτια του κλειστά, να κλίνει την κεφαλή προς τον Ιησού. Ο Τραμπ στέκεται πίσω από ένα μικρόφωνο και πίσω του μια αμερικανική σημαία. Η αρχική ανάρτηση είχε τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος... αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά, τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται... ότι ο Θεός μπορεί να παίζει το χαρτί Τραμπ!».

Στην αναδημοσίευση του Τραμπ προστίθεται η λεζάντα: «Στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!!!».

cnn.gr