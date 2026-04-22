Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Νεκρή 27χρονη από την Κολομβία, επιβεβαιώνει η Αστυνομία

Τραγωδία στη Γερμασόγεια: Νεκρή 27χρονη από την Κολομβία, επιβεβαιώνει η Αστυνομία

Πρόκειται για τη Λεονέλα Αλεμάν Μοράλες, της οποίας η σορός, σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν, έχει αναγνωριστεί.

Την πληροφορία ότι μεταξύ των θυμάτων της κατάρρευσης διώροφου κτηρίου στη Λεμεσό περιλαμβάνεται και 27χρονη υπήκοος Κολομβίας επιβεβαίωνει η Αστυνομία.  Ο Λευτέρης Κυριάκου, Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, επιβεβαίωσε στον ANT1 Κύπρου την πληροφορία.

Νωρίτερα, μέσα ενημέρωσης στην Κολομβία μετέδιδαν ότι η οικογένειά της ενημερώθηκε από το Επίτιμο Προξενείο της χώρας στην Κύπρο για την ταυτοποίηση.

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες η οικογένεια της 27χρονης αναζητούσε πληροφορίες για την τύχη της, ενώ το τελευταίο στίγμα του κινητού της είχε εντοπιστεί στην πολυκατοικία στην περιοχή Γερμασόγειας.

Διαβάστε περισσότερα