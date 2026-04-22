Την Τρίτη, 21 Απριλίου 2026, κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι «Ήρθες Εσύ», σε ερμηνεία και στίχους του Μαρίνου Στεφάνου και μουσική της Στάλως Γεωργίου.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα συναισθηματικό τραγούδι που αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης και της ανθρώπινης παρουσίας, μέσα από μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση.

Ο Μαρίνος Στεφάνου, γεννημένος στην Πάφο, ασχολήθηκε με τη μουσική από νεαρή ηλικία και ανέπτυξε τη δραστηριότητά του στη Θεσσαλονίκη, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα και σημαντικές συνεργασίες.

Το 2004 κυκλοφόρησε την πρώτη του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πρώτος Εγώ», ενώ το 2009 διακρίθηκε στον διαγωνισμό σύνθεσης Κυπριακού τραγουδιού σε Μουσική σύνθεση της Στάλως Γεωργίου, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Μετά από μια μακρά περίοδο αποχής από το τραγούδι, επέστρεψε ενεργά το 2025, συνεχίζοντας με νέα δημιουργική πορεία.

Η μουσική του τραγουδιού φέρει την υπογραφή της Στάλως Γεωργίου, επαγγελματία μουσικοσυνθέτριας, μαέστρου και ακαδημαϊκού, με σημαντική παρουσία στον χώρο της μουσικής και των καλλιτεχνικών δρώμενων, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Η συνεργασία τους βασίζεται σε μια μακροχρόνια σχέση αμοιβαίας εκτίμησης και καλλιτεχνικής κατανόησης, γεγονός που αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα του έργου. Το «Ήρθες Εσύ» αποτελεί ένα νέο καλλιτεχνικό βήμα για τον Μαρίνο Στεφάνου, ο οποίος επιστρέφει με στόχο να ακολουθήσει με συνέπεια τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική.

