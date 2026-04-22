Συστράτευση με ΑΚΕΛ ενόψει βουλευτικών ανακοίνωσε η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου

Συστράτευση με το ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία «για ενδυνάμωση της προοπτικής προοδευτικής αλλαγής και αναβάθμιση του περιβάλλοντος», ανακοίνωσε η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου.

Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου αναφέρει ότι «συστρατεύεται στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές με τα ψηφοδέλτια του ΑΚΕΛ-Αριστερά-Κοινωνική Συμμαχία, που είναι ο μοναδικός γνήσιος αντιπολιτευτικός πόλος, στοχεύοντας στην περαιτέρω ενίσχυση του».

«Αυτό ενδυναμώνει σε προοπτική την προοδευτική αλλαγή προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού – Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων, Αρμένηδων, Μαρωνιτών και Λατίνων, για τη δημιουργία πραγματικών προοπτικών για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, ώστε να βρεθεί στο κέντρο της προσοχής του κράτους και της κοινωνίας», καταλήγει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ