Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Ελλάδα

Διαψεύδει το ελληνικό υπ. Ναυτιλίας τα περί κατάσχεσης του πλοίου «Epaminondas» από τους Φρουρούς της Επανάστασης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν ισχύει η είδηση περί κατάσχεσης, υπογραμμίζεται από το υπουργείο

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας, το ελληνικών συμφερόντων πλοίο «Epaminondas» δεν έχει καταληφθεί από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι Φρουροί της Επανάστασης βρίσκονται πίσω από τις επιθέσεις σε τρία πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ένα από τα πλοία που επλήγησαν ήταν το «Euphoria» το οποίο φέρει σημαία Παναμά και ανήκει σε εταιρεία με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το οποίο φέρεται να προσάραξε στα ανοικτά των ιρανικών ακτών μετά την επίθεση.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν ότι δύο άλλα πλοία, το «MSC Francesca» που φέρει σημαία Παναμά και το ελληνικών συμφερόντων «Epaminondas», κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν προς το Ιράν, επικαλούμενα δήλωση του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, κάτι το οποίο υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει.

Σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous ο πλοίαρχος του «Epaminondas» (IMO 9153862), σημαίας Λιβερίας και υπό διαχείριση της Maersk, ανέφερε ότι λέμβος των Φρουρών της Επανάστασης προσέγγισε το πλοίο χωρίς προηγούμενη επικοινωνία μέσω ασυρμάτου και στη συνέχεια άνοιξε πυρ.

Το πλοίο το οποίο ανήκει στην ελληνικών συμφερόντων εταιρεία Technomar του Γιώργου Γιουρούκου, έχει 21 μέλη πληρώματος και πρόκειται για Ουκρανούς και Φιλιππινέζους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την επίθεση προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές στη γέφυρα του πλοίου παρά τις αρχικές αναφορές για σοβαρότερο πλήγμα, ενώ σύμφωνα με την ίδια αναφορά, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Tags

ΕΛΛΑΔΑΣΤΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

