Αρχιπύραρχος Λογγίνος: Από Drones μέχρι περιπολίες - Ενισχύεται η Πυροσβεστική με περισσότερα μέσα η αντιμετώπιση πυρκαγιών

Ο αριθμός των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά αυξημένος και θα πρέπει σίγουρα να μειωθεί, είπε, σε δηλώσεις του, ο Αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και Εθνικός Συντονιστής Πυρκαγιών, Νίκος Λογγίνος, προσθέτοντας ότι θα ενισχύσουν την ύπαιθρο με περισσότερα μέσα φέτος «για να έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση και ανταπόκριση για κατάσβεση των πυρκαγιών», όπως ανέφερε.

Τόνισε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση και θα συνεχίσουν να είναι καθ΄όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

Αναφορικά με τα πτητικά μέσα, τα οποία έχει στη διάθεση της η Κύπρος, ο κ. Λογγίνος είπε ότι «σήμερα έχουμε 10 πτητικά μέσα», σημειώνοντας ότι «έχουμε 4 ελικόπτερα και 4 αεροπλάνα που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Πάφου, έχουμε 2 ιορδανικά, τα οποία έχουν μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, και αναμένουμε μέχρι την 1 Μαΐου ακόμη 3 πτητικά μέσα» εκ των οποίων τα δύο αεροπλάνα θα σταθμεύουν στο Ακρωτήρι και το ένα στη Λάρνακα.

«Άρα, λοιπόν σύνολο θα έχουμε 13 πτητικά μέσα και παράλληλα οι αγγλικές Βάσεις έχουν φέρει 2 ελικόπτερα και μας έχουν ενημερώσει ότι το ένα το ελικόπτερο βρίσκεται σε συνεχή ετοιμότητα, μπορεί ανά πάσα στιγμή να μας βοηθήσει, και αν χρειαστεί θα μπει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το δεύτερο ελικόπτερο», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για την ετοιμότητα των υπηρεσιών ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου, ο κ. Λογγίνος είπε ότι ο εθνικός συντονισμός συνεχίζει καθημερινά.

«Είμαστε σε επαφή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες για να μπορούμε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε περιστατικό, να μειώσουμε τις πιθανότητες να το πω καλύτερα, και αν συμβεί το περιστατικό να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε με συντονισμό για να μπορέσουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά. Ακριβώς για αυτό το λόγο σήμερα βρίσκομαι στο αεροδρόμιο της Πάφου. Είχα μια επαφή μαζί με τα πληρώματα των πτητικών μέσων, των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων, για να τους μιλήσω και να ανεβάσουμε περισσότερο την ετοιμότητα», πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι η καλοκαιρινή περίοδος πλησιάζει, «οπότε ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες που σίγουρα θα ξεκινήσουν και οι πυρκαγιές».

«Το ίδιο πράγμα έχουμε κάνει μαζί με το Διευθυντή του Τμήματος Δασών την περασμένη εβδομάδα, είχαμε επισκεφτεί το αεροδρόμιο της Λάρνακας και είχα μιλήσει με το Διευθυντή της Μοίρας Αεροπυρόσβεσης ακριβώς για αυτό το λόγο. Επιπρόσθετα, συνεχίζονται οι συναντήσεις με τις Επαρχιακές Διοικήσεις, με τις εθελοντικές ομάδες, με τις κοινότητες όπου μιλούμε μαζί με τους Κοινοτάρχες, τους υποδεικνύουμε ποια μέσα θα πρέπει να λάβουν για να γίνουν αντιπυρικές λωρίδες, να καθαριστούν χόρτα, ελέγχονται τα υδροστόμια και γενικά προσπαθούμε με κάθε τρόπο καθημερινά να βρισκόμαστε σε ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουμε τα περιστατικά τα οποία σίγουρα θα συμβούν», σημείωσε.

Σε ερώτηση σε ό,τι αφορά τις ορεινές περιοχές και αν θα αυξηθούν τα μέτρα και τα περίπολα, ο κ. Λογγίνος είπε ότι οι σταθμοί υπαίθρου βρίσκονται σε ετοιμότητα.

«Έχουμε ενισχυθεί με ακόμη 60 νέους Πυροσβέστες, δάσοπυροσβέστες, οι οποίοι αυτή την στιγμή εκπαιδεύονται και θα ενισχύσουμε τα περίπολα, τα παρατηρητήρια. Το Τμήμα Δασών έχει προχωρήσει σε καθαριότητα των αντιπυρικών λωρίδων. Ελέγχονται τα υδροστόμια πυρόσβεσης, οι δεξαμενές του Τμήματος Δασών. Μιλούμε μαζί με τις εθελοντικές ομάδες και θα καθοριστούν περιπολίες, οι οποίες εθελοντικές ομάδες θα μας βοηθήσουν ούτως ώστε να επιβλέπουμε την περιοχή», πρόσθεσε.

Ανέφερε, παράλληλα, ότι έχουν τις δικές τους ομάδες των Drones, τις οποίες ήδη χρησιμοποιούν.

«Ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε και ομάδες ιδιωτών, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν στις περιπολίες και στην ενημέρωση σε περίπτωση που θα παρουσιαστεί καπνός ή πυρκαγιά. Άρα, λοιπόν θα ενισχύσουμε την ύπαιθρο με περισσότερα μέσα φέτος για να έχουμε μια γρήγορη ενημέρωση και ανταπόκριση για κατάσβεση των πυρκαγιών», σημείωσε.

Απαντώντας σε ερώτηση για το θέμα των πυρκαγιών σε σκυβαλότοπους αλλά και σε πεταμένα άχρηστα υλικά, ο κ. Λογγίνος είπε πως είναι ένα θέμα το οποίο τους απασχολεί.

«Δυστυχώς, αυξάνεται ο αριθμός τους αντί να μειώνεται. Μόλις εντοπίσουμε μια τέτοια πυρκαγιά, ενημερώνεται το Τμήμα Περιβάλλοντος, το οποίο αμέσως στέλνει Λειτουργό, μιλά μαζί με τους υπεύθυνους Δήμους ή τις Κοινότητες για καθαρισμό αυτών των σκυβαλότοπων. Όμως, ναι είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί γιατί δυστυχώς πολλοί συμπολίτες μας επιλέγουν περιοχές οι οποίες είναι απομονωμένες για να πετάξουν τα άχρηστα υλικά τους και για πολλούς και διάφορους λόγους ξεκινούν πυρκαγιές σε αυτούς τους τόπους, όπου είναι πολύ εύκολο να επεκταθεί μια πυρκαγιά λόγω της μορφολογίας, λόγω της βλάστησης», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι φέτος, ιδιαίτερα λόγω των βροχοπτώσεων που υπήρξαν, η βλάστηση είναι κατά πολύ αυξημένη, οπόταν και ο κίνδυνος έναρξης και επέκτασης της πυρκαγιάς είναι πολύ αυξημένος.

«Άρα λοιπόν θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας: Να έχουν υπόψη ότι οποιαδήποτε εργαλεία, τα οποία παράγουν σπινθήρα, χρησιμοποιήσουν ειδικά στην περίοδο που οι θερμοκρασίες είναι αυξημένες, υπάρχει ένταση ανέμου, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να ξεκινήσει μία πυρκαγιά και αντιλαμβάνεστε εάν επεκταθεί κάτω από συνθήκες οι οποίες ευνοούν την επέκταση της, θα είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσβεση μιας τέτοιας πυρκαγιάς», συμπλήρωσε.

Θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα, ο κ. Λογγίνος είπε ότι ο αριθμός των πυρκαγιών τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά αυξημένος και θα πρέπει σίγουρα να μειωθεί.

«Δεν μπορεί να ξεκινά μια πυρκαγιά όπου υπάρχουν άνεμοι ή είναι τέτοια η βλάστηση και η μορφολογία. Θέλουμε να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας να μας βοηθήσουν σε αυτό τον τομέα και σε περίπτωση που δουν καπνό ή πυρκαγιά, άμεσα να ενημερώσουν το 112 για να ανταποκριθούμε και να κατασβέσουμε την πυρκαγιά προτού αυτή επεκταθεί. Από εκεί και πέρα, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση και θα συνεχίσουμε να είμαστε καθ΄όλη την καλοκαιρινή περίοδο για αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ