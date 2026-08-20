Σταθερές οι τιμές των σχολικών ειδών στις υπεραγορές – «Επιλογές για κάθε βαλάντι»

Σε σταθερά επίπεδα διατηρούνται φέτος οι τιμές των σχολικών ειδών στις υπεραγορές, δήλωσε στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου, προσθέτοντας ότι υπάρχουν επιλογές για κάθε ανάγκη και πορτοφόλι.

Ερωτηθείς εάν καταγράφονται αυξήσεις, ο κ. Χατζηαδάμου απάντησε αρνητικά, λέγοντας ότι, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες προϊόντων στις οποίες παρατηρούνται ανοδικές πιέσεις, οι υπεραγορές φροντίζουν να διατηρούν σταθερές τις τιμές των σχολικών ειδών.

Όπως εξήγησε, τα τελευταία χρόνια οι υπεραγορές έχουν ενισχύσει τις συνεργασίες τους με προμηθευτές και πραγματοποιούν δικές τους εισαγωγές, ώστε να μην εξαρτώνται αποκλειστικά από αγορές στις οποίες ενδέχεται να δημιουργούνται πιέσεις στις τιμές.

Ανέφερε ότι, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο Σύνδεσμος στην αγορά τις τελευταίες ημέρες, μεγάλες, μεσαίες και μικρές υπεραγορές διαθέτουν τα αναγκαία σχολικά είδη σε επαρκείς ποσότητες και, όπως είπε, «στις καλύτερες δυνατές τιμές».

Ο κ. Χατζηαδάμου σημείωσε ότι η σχολική τσάντα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ζήτηση και ακολουθούν τα υπόλοιπα σχολικά είδη, μεταξύ των οποίων τετράδια και γραφική ύλη. Πρόσθεσε ότι η γκάμα των προϊόντων στις υπεραγορές έχει διευρυνθεί σημαντικά, ώστε να καλύπτει τόσο τους καταναλωτές που επιλέγουν είδη χαμηλής ή μεσαίας τιμής όσο και όσους αναζητούν ακριβότερες επιλογές.

«Φροντίζουμε να υπάρχουν επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε βαλάντι», είπε, επισημαίνοντας ότι μεγαλύτερη έμφαση δίνεται στην εξυπηρέτηση της πλειονότητας των καταναλωτών, η οποία αναζητεί προϊόντα μεσαίας ή χαμηλότερης τιμής.

Ανέφερε ακόμη ότι ορισμένες υπεραγορές έχουν ήδη ανακοινώσει προσφορές, ενώ οι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιήσουν κάρτες πιστότητας και άλλα προγράμματα επιβράβευσης.

Καταληκτικά, ο κ. Χατζηαδάμου είπε ότι, ενώ στο παρελθόν τα σχολικά είδη διατίθεντο κυρίως από εξειδικευμένα καταστήματα και μεγάλες υπεραγορές, σήμερα ενισχυμένα τμήματα λειτουργούν και σε μικρές και μεσαίες υπεραγορές, προσφέροντας, όπως ανέφερε, μεγαλύτερη ποικιλία και περισσότερες επιλογές.

Πηγή: ΚΥΠΕ