Mastercard: Ολοκλήρωσε στην Κύπρο τις πρώτες agentic συναλλαγές με την Alpha Bank, Eurobank Limited, και Τράπεζα Κύπρου, αξιοποιώντας το Agent Pay

Η Mastercard πραγματοποίησε στην Κύπρο, σε συνεργασία με τις Alpha Bank Κύπρου, Eurobank Limited, και Τράπεζα Κύπρου τις πρώτες agentic συναλλαγές σε ρυθμισμένο περιβάλλον, παρουσιάζοντας στην πράξη πώς οι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενταχθούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο με ασφάλεια, διαφάνεια και έλεγχο από τον ίδιο τον καταναλωτή.

Οι συναλλαγές υλοποιήθηκαν μέσω του Mastercard Agent Pay και ανέδειξαν τη δυνατότητα ενός AI agent να ολοκληρώνει αγορές εκ μέρους του καταναλωτή, υπό την προϋπόθεση της ρητής συγκατάθεσής του και μέσα από διαδικασίες που διασφαλίζουν την ταυτοποίηση, την επαλήθευση και την προστασία των δεδομένων του.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ένας AI agent ολοκλήρωσε συναλλαγές στο Priceless.com, την πλατφόρμα εμπειριών της Mastercard. Ο AI agent συνδέθηκε με την πλατφόρμα Priceless και πραγματοποίησε τις αγορές για λογαριασμό του καταναλωτή, ενώ το PayOS υποστήριξε την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας από την αρχή έως το τέλος.

Η συναλλαγή βασίστηκε στη χρήση agentic tokens, τα οποία συμβάλλουν στην προστασία ευαίσθητων δεδομένων και στην ασφαλή επιβεβαίωση της ταυτότητας του καταναλωτή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ο Παναγιώτης Πολύδωρος, Country Manager της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απλοποιήσει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές διαχειρίζονται καθημερινές ανάγκες και συναλλαγές. Για να αξιοποιηθεί όμως ουσιαστικά, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο. Το Agent Pay έχει σχεδιαστεί ώστε οι συναλλαγές που ξεκινούν μέσω AI να είναι διαφανείς, πιστοποιημένες και να παραμένουν πάντοτε υπό τον έλεγχο του καταναλωτή. Παράλληλα, τα εμπλουτισμένα δεδομένα συναλλαγών δίνουν στους εκδότες, σαφή εικόνα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται μέσω AI agents. Μέσα από τη συνεργασία μας με τις Alpha Bank Κύπρου, Eurobank Limited και Τράπεζα Κύπρου συμβάλλουμε στη δημιουργία των βάσεων για ένα αξιόπιστο περιβάλλον εμπορίου με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.»

Το Mastercard Agent Pay παρέχει τις απαραίτητες δικλίδες ασφαλείας για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκατάθεση του καταναλωτή καταγράφεται με σαφήνεια, ενώ η επιβεβαίωση της αγοράς γίνεται μέσω των Mastercard Payment Passkeys. Με αυτόν τον τρόπο, οι συναλλαγές παραμένουν διαφανείς, πιστοποιημένες και υπό τον έλεγχο του καταναλωτή.

Η Mastercard συνεργάζεται με εταίρους σε όλη την Ευρώπη, με στόχο την περαιτέρω αξιοποίηση ασφαλών και πιστοποιημένων συναλλαγών μέσω AI agents σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς.