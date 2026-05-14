Πιο κοντά στους ανθρώπους, πιο μπροστά στην τεχνολογία: Η Eurolife ξεχωρίζει για ακόμη μια χρονιά ως η καλύτερη ασφαλιστική στον κλάδο Ζωής για το 2026

Η σταθερά ανοδική πορεία της Eurolife αποτυπώνεται για έκτη συνεχή χρονιά με την αναγνώρισή της στα Global Banking and Finance Awards 2026, ως η καλύτερη ασφαλιστική εταιρεία Ζωής στην Κύπρο.

Επιπλέον, φέτος η Εταιρεία έλαβε μια πρόσθετη διάκριση για την καινοτόμα εφαρμογή Myeurolife App. Best Life Insurance App Cyprus 2026, μια αναγνώριση που αντανακλά τον συνεχή ψηφιακό μετασχηματισμό, την προτεραιότητα στην απλότητα και τη διαφάνεια, καθώς και τη δέσμευση να προσφέρει καλύτερη εξυπηρέτηση στους ασφαλισμένους της.

Η Γενική Διευθύντρια της Eurolife, Αθηνά Σιηπιλλή Τσίγκη, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Με ένα σύγχρονο App που δίνει στους χρήστες άμεση, εύκολη και ασφαλή πρόσβαση στα ασφαλιστήρια, στις καλύψεις και στα προσωπικά τους στοιχεία, η Eurolife αποδεικνύει πως η τεχνολογία μπορεί - και πρέπει - να κάνει την ασφάλιση πιο προσβάσιμη, πιο γρήγορη και πιο ανθρώπινη.»

Οι νέες διακρίσεις έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά από σημαντικές αναγνωρίσεις που η Eurolife έχει λάβει τα τελευταία χρόνια για την αξιοπιστία, την καινοτομία και το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της. Η συνέπεια στην ποιότητα, η πελατοκεντρική προσέγγιση και η πρόοδος μέσω νέων λύσεων, όπως το βραβευμένο Myeurolife App, καθιστούν την εταιρεία πρωτοπόρο στη σύγχρονη ασφάλιση Ζωής.

Η Eurolife συνεχίζει να εξελίσσεται, να επενδύει σε νέες τεχνολογίες και να διαμορφώνει το μέλλον της ασφάλισης Ζωής στην Κύπρο, πάντα με κέντρο τον άνθρωπο και στόχο να κάνει τη ζωή κάθε πελάτη πιο ασφαλή, πιο σίγουρη και πιο αισιόδοξη.

