Ο Ζελένσκι προτείνει τετ α τετ στον Πούτιν – Δεν αποκλείει ειρηνευτική συμφωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο ο Ρώσος ηγέτης

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Επιχειρήσεις

The Αrt of the Smart Deal: Ευκαιρίες τιμών για αγορά αγροτικής γης!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Η Gordian προσφέρει μειωμένες τιμές σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αγροτεμαχίων σε όλη την Κύπρο, ιδανικά για αγροτική δραστηριότητα ή κτηνοτροφική ανάπτυξη.

Η Gordian προσφέρει μειωμένες τιμές σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αγροτεμαχίων σε όλη την Κύπρο, ιδανικά για αγροτική δραστηριότητα ή κτηνοτροφική ανάπτυξη.

 

Αγροτεμάχιο στο Αυγόρου, Αμμόχωστος (Αρ. Αναφοράς 8519)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στο Αυγόρου. Βρίσκεται 950 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο προς Φρέναρος και 2,6 χιλιόμετρα από το Α’ Δημοτικό Σχολείο.

Έχει συνολικό εμβαδόν 9,384 τ.μ., και οδική πρόσοψη 109 μέτρα σε χωματόδρομο.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

 

Αγροτικό τεμάχιο στον Άγιο Ιωάννη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8669)

Το ακίνητο είναι αγροτικό-κτηνοτροφικό τεμάχιο στον Άγιο Ιωάννη, με εμβαδόν 14,138 τ.μ.

Εφάπτεται σε εγγεγραμμένο αγροτικό δρόμο με πρόσοψη 7 μέτρων.

Βρίσκεται 1,8 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού και 250 μέτρα από τον δρόμο Αγίου Ιωάννη-Κάτω Μονής.

Το τεμάχιο είναι ιδανικό για κτηνοτροφική ανάπτυξη.  Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

 

Αγροτικό τεμάχιο στη Δρυνιά, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 8471)

Αγροτεμάχιο στη Δρυνιά διατίθεται στη νέα, μειωμένη τιμή των €75,000 από €85,000.

Το ακίνητο βρίσκεται 900 μέτρα από το κέντρο του χωριού και 1,5 χιλιόμετρα από τον δρόμο Δρυνιάς-Λάσας. Εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο με πρόσοψη 7 μέτρων και σε χωματόδρομο κατά μήκος του βορείου ορίου του.

Έχει εμβαδόν 29,098 τ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

 

Αγροτικό τεμάχιο στην Κλήρου, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8934)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στην Κλήρου, με εμβαδόν 8,027 τ.μ.

Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού και 1 χιλιόμετρο από τον δρόμο Κλήρου-Φικάρδου. Εφάπτεται με δρόμο υπό εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

 

Αγροτικό τεμάχιο στα Πηγαίνια, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7574)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στα Πηγαίνια με εμβαδόν 14,259 τ.μ. 

Βρίσκεται 600 μέτρα από το κέντρο του χωριού και 450 μέτρα από τον πλησιέστερο δρόμο.  Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

 

Αγροτικό τεμάχιο στην Ορά, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 7976)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στην Ορά και βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού.

Έχει εμβαδόν 5,203 τ.μ. και εφάπτεται στον κεντρικό δρόμο που συνδέει τις κοινότητες Λάγεια-Ορά, με πρόσοψη 14 μέτρα

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

 

 

Για να εξερευνήσετε όλες τις Deals προσφορές της GoGordian επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: https://gogordian.com/el/deals/

Tags

GoGordian

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα