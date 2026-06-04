The Αrt of the Smart Deal: Ευκαιρίες τιμών για αγορά αγροτικής γης!

Η Gordian προσφέρει μειωμένες τιμές σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο αγροτεμαχίων σε όλη την Κύπρο, ιδανικά για αγροτική δραστηριότητα ή κτηνοτροφική ανάπτυξη.

Αγροτεμάχιο στο Αυγόρου, Αμμόχωστος (Αρ. Αναφοράς 8519)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στο Αυγόρου. Βρίσκεται 950 μέτρα από τον κεντρικό δρόμο προς Φρέναρος και 2,6 χιλιόμετρα από το Α’ Δημοτικό Σχολείο.

Έχει συνολικό εμβαδόν 9,384 τ.μ., και οδική πρόσοψη 109 μέτρα σε χωματόδρομο.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αγροτικό τεμάχιο στον Άγιο Ιωάννη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8669)

Το ακίνητο είναι αγροτικό-κτηνοτροφικό τεμάχιο στον Άγιο Ιωάννη, με εμβαδόν 14,138 τ.μ.

Εφάπτεται σε εγγεγραμμένο αγροτικό δρόμο με πρόσοψη 7 μέτρων.

Βρίσκεται 1,8 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού και 250 μέτρα από τον δρόμο Αγίου Ιωάννη-Κάτω Μονής.

Το τεμάχιο είναι ιδανικό για κτηνοτροφική ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αγροτικό τεμάχιο στη Δρυνιά, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 8471)

Αγροτεμάχιο στη Δρυνιά διατίθεται στη νέα, μειωμένη τιμή των €75,000 από €85,000.

Το ακίνητο βρίσκεται 900 μέτρα από το κέντρο του χωριού και 1,5 χιλιόμετρα από τον δρόμο Δρυνιάς-Λάσας. Εφάπτεται σε δημόσιο δρόμο με πρόσοψη 7 μέτρων και σε χωματόδρομο κατά μήκος του βορείου ορίου του.

Έχει εμβαδόν 29,098 τ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αγροτικό τεμάχιο στην Κλήρου, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 8934)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στην Κλήρου, με εμβαδόν 8,027 τ.μ.

Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού και 1 χιλιόμετρο από τον δρόμο Κλήρου-Φικάρδου. Εφάπτεται με δρόμο υπό εγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αγροτικό τεμάχιο στα Πηγαίνια, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7574)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στα Πηγαίνια με εμβαδόν 14,259 τ.μ.

Βρίσκεται 600 μέτρα από το κέντρο του χωριού και 450 μέτρα από τον πλησιέστερο δρόμο. Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αγροτικό τεμάχιο στην Ορά, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 7976)

Το ακίνητο είναι αγροτεμάχιο στην Ορά και βρίσκεται 1,2 χιλιόμετρα από το κέντρο του χωριού.

Έχει εμβαδόν 5,203 τ.μ. και εφάπτεται στον κεντρικό δρόμο που συνδέει τις κοινότητες Λάγεια-Ορά, με πρόσοψη 14 μέτρα.

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