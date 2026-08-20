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€750.000 πρόστιμο στην Hermes - Έχασε την έφεση στο Ανώτατο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε την απόφαση της ΕΠΑ για καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης – Τι έκρινε για τις εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την Πέμπτη, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δικαιοδοσίας του, έφεση της Hermes Airports, κατά απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου, που επιβεβαίωνε την υποχρέωση της εταιρείας να καταβάλει πρόστιμο €750.000 που της είχε επιβληθεί από την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού το 2015.

Το πρόστιμο είχε επιβληθεί στην Hermes από την ΕΠΑ μετά από καταγγελία της Hertz, η οποία κατηγορούσε την Hermes για «καταχρηστική εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει ως διαχειρίστρια εταιρεία» των κυπριακών αεροδρομίων, για «υπερβολική και καταχρηστική τιμολόγηση», καθώς και για καταχρηστική εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτισης.

Η ΕΠΑ στην απόφασή της διαπίστωσε κατά πλειοψηφία ότι η καταχρηστική συμπεριφορά από μέρους της Hermes αφορά την επιβολή αθέμιτων όρων συναλλαγής και, μεταξύ άλλων, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο στην Hermes ανερχόμενο σε €750.000.

Στη συνέχεια η Hermes καταχώρισε προσφυγή με την οποία προσέβαλε το διοικητικό πρόστιμο. Το πρωτόδικο δικαστήριο επιβεβαίωσε τη θέση της ΕΠΑ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να ασκήσει έφεση, η οποία εξετάστηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Το ΑΣΔ, απορρίπτοντας τους λόγους έφεσης, έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι ο αποκλειστικός έλεγχος της πρόσβασης και εγκατάστασης στους χώρους εντός της υποδομής των αεροδρομίων και τους προαύλιους χώρους, είναι ένα από τα στοιχεία που συνηγορούν υπέρ της διαπίστωσης ότι η επιχείρηση που διαχειρίζεται την υποδομή κατέχει δεσπόζουσα θέση έναντι όσων έχουν ανάγκη πρόσβασης ή εγκατάστασης στους χώρους της.

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι η Hermes, με τη συνδυαστική πρακτική της μείωσης, από τη μία, του αριθμού των δραστηριοποιούμενων με on airport συμβάσεις, εταιρειών από επτά σε τέσσερις και από την άλλη της ταυτόχρονης αύξησης των όρων της ελάχιστης ετήσιας εγγύησης και του ελάχιστου συνολικού ενοικίου, «κατάφερε να δημιουργήσει την πεποίθηση στις διαγωνιζόμενες εταιρείες ότι μόνο με μία πολύ υψηλή προσφορά θα είχαν δυνατότητα να κερδίσουν, εξωθώντας τις έτσι, εμμέσως να προσφέρουν ψηλότερες προσφορές από αυτές που θα υπέβαλλαν σε μία αγορά όπου οι προσφερόμενες θέσεις θα ήταν σχεδόν διπλάσιες», αναφέρεται. 

Σε ότι αφορά την καταχρηστική εκμετάλλευση δια της επιβολής αθέμιτων όρων συναλλαγής το ΑΣΔ έκρινε ότι η ΕΠΑ έδωσε πλήρεις και εύλογες εξηγήσεις για τη μεθοδολογία που ακολούθησε. Επιπλέον, αναφέρει ότι ορθά το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι η ΕΠΑ εξέτασε δεόντως όλους τους ισχυρισμούς της Hermes.

Σε ό,τι αφορά την επιβολή του διοικητικού προστίμου το ΑΣΔ αναφέρει ότι αδίκως αποδίδεται στην ΕΠΑ και μετά στο πρωτόδικο δικαστήριο ότι δεν εξετάστηκαν οι θέσεις της Hermes. Όπως σημειώνεται, αυτές εξετάστηκαν αλλά η ΕΠΑ εφάρμοσε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για τη μέθοδο υπολογισμού των προστίμων, τόσο σε σχέση με τις προβληθείσες οικονομικές δυσκολίες, όσο και για τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του προστίμου. Στη συνέχεια λήφθηκαν υπόψη οι ελαφρυντικές περιστάσεις τις οποίες παρουσίασε η Hermes και το πρόστιμο επήλθε ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας.

Το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της Hermes στο σύνολο της, και επιδίκασε €4.000 έξοδα υπέρ της ΕΠΑ.  

Πηγή: ΚΥΠΕ

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