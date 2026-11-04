ΙδΕΚ: Επαφές για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της κυπριακής καινοτομίας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙδΕΚ, στη διεθνή διοργάνωση συμμετείχαν νεοφυείς επιχειρήσεις, επενδυτές, εκπρόσωποι της βιομηχανίας, κυβερνητικοί φορείς και οργανισμοί καινοτομίας από την περιοχή Ασίας και Ειρηνικού. Το Summit δημιούργησε ευκαιρίες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, παρουσίαση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών.

Η παρουσία της κυπριακής πλευράς εντάσσεται στη στρατηγική για ενίσχυση της εξωστρέφειας του εθνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας και διεύρυνση των δεσμών του με δυναμικά οικοσυστήματα του εξωτερικού. Αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας της Κύπρου με το Plug and Play, η οποία ενισχύθηκε με την έναρξη λειτουργίας του Plug and Play Innovation Centre στην Κύπρο τον Απρίλιο του 2026.

Η συμμετοχή ακολουθεί επίσης την επίσημη αποστολή του κ. Σκουρίδη στη Σιγκαπούρη και την Ινδονησία τον Ιούνιο του 2026. Κατά την αποστολή πραγματοποιήθηκαν επαφές με το Plug and Play APAC και σημαντικούς φορείς έρευνας, τεχνολογίας και επενδύσεων της περιοχής.

Στο Summit συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης της καινοτομίας, η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων και νεοφυών σχημάτων, καθώς και ο ρόλος των κυβερνήσεων στη διευκόλυνση της διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

«Για μια μικρή χώρα όπως η Κύπρος, η εξωστρέφεια είναι στρατηγική αναγκαιότητα. Χρειάζεται να χτίζουμε γέφυρες με οικοσυστήματα που πρωτοπορούν, να βλέπουμε από κοντά τι λειτουργεί και να αξιοποιούμε αυτή τη γνώση στις δικές μας συνθήκες. Η αξία αυτών των επαφών βρίσκεται στις συνεργασίες και στις πραγματικές ευκαιρίες που δημιουργούν», δήλωσε η κ. Ιωαννίδου Πολεμίτη.

Στο περιθώριο της συμμετοχής της στο Summit, η κ. Ιωαννίδου Πολεμίτη επισκέφθηκε το Advanced Remanufacturing and Technology Centre (ARTC) του ερευνητικού οργανισμού A*STAR, όπου την ξενάγησε ο Δρ Μιχάλης Μπενάκης. Εκεί γνώρισε το μοντέλο συνεργασίας που εφαρμόζεται στη Σιγκαπούρη μεταξύ ερευνητικών οργανισμών, πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, με έμφαση στη μετατροπή της εφαρμοσμένης έρευνας σε τεχνολογικές λύσεις και βιομηχανικές εφαρμογές.

Πραγματοποιήθηκαν επίσης επαφές και ανταλλαγή απόψεων για τη δομή και τη λειτουργία του οικοσυστήματος καινοτομίας της Σιγκαπούρης, τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τις δυνατότητες αξιοποίησης σχετικών πρακτικών στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή στο Plug and Play APAC Summit και οι παράλληλες επαφές εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της κυπριακής έρευνας και καινοτομίας. Στόχος είναι η ανάπτυξη ουσιαστικών συνεργασιών, η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δημιουργία νέων προοπτικών διεθνούς ανάπτυξης.

Πηγή: ΚΥΠΕ