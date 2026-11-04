Αλλαγές στην ηγετική ομάδα της Τράπεζας Κύπρου ενόψει της αφυπηρέτησης Πουαγκαρέ

Σύμφωνα με ενημέρωση από την τράπεζα, ο Δημήτρης Θ. Δημητρίου, σήμερα Chief Risk Officer, αναλαμβάνει τη θέση του Chief of Wholesale Banking (Cyprus), με ευθύνη για τη Διεύθυνση Corporate & SME Banking και τα International Business Units. Στον Δημήτρη θα αναφέρονται ο Ξένιος Κονομής, Director Corporate & SME Banking και ο Χάρης Πίστος, Director International Banking.

Ο Στέφανος Λαζάρου, σήμερα Manager Strategy & Market Risk, αναλαμβάνει τη θέση του Chief Risk Officer και θα αναφέρεται στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Άννα Σοφρωνίου, σήμερα Director REMU & RRU, αναλαμβάνει τη θέση της Executive Director International Corporate Banking & Wealth, με ευθύνη για το International Corporate Banking & Project Syndication, το Shipping, το Private & Affluent Banking, τη CISCO και το Institutional Wealth Management & Custody. Τα τμήματα REMU και RRU παραμένουν υπό την ευθύνη της Ελίζας Λειβαδιώτου, Executive Director Finance.

«Η οργανωτική μας δομή εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του Συγκροτήματος. Οι αλλαγές συμβαδίζουν με την εξέλιξή μας και στηρίζουν την πορεία μας για τα επόμενα χρόνια.Οι αλλαγές αυτές, ολοκληρώνουν παράλληλα τη διαδοχή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και Chief of Business, Χάρη Πουαγκαρέ, ο οποίος αφυπηρετεί τον Δεκέμβριο του 2026», δήλωσε στον «Π» εκπρόσωπος της τράπεζας.