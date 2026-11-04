Κυβερνοεπίθεση δέχθηκε το 53% των επιχειρήσεων και το 33% των πολιτών το 2025

Έρευνα που περιλαμβάνεται στην έκθεση πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2025, σε δείγμα 459 επιχειρήσεων από τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις δέχονταν κατά μέσο όρο μία επίθεση ή παραβίαση κάθε οκτώ ημέρες, έναντι μίας κάθε δέκα ημέρες το 2024.

Από τις επιχειρήσεις που δέχθηκαν επίθεση ή παραβίαση, οικονομικό κόστος προέκυψε για το 51%, με μέσο όρο €12.000. Το ποσοστό ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 55% του 2024. Συχνότερη μορφή επίθεσης παρέμεινε το phishing, δηλαδή η αποστολή απατηλών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ποσοστό 44%, μειωμένο κατά 4% σε σχέση με το 2024.

Η ΑΨΑ εκφράζει ανησυχία για το ότι σχεδόν μία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν είχε δημιουργήσει, επικαιροποιήσει ή αναθεωρήσει τις πολιτικές κυβερνοασφάλειας για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους, ώστε να ανταποκρίνονται στις τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα, το 43% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, ποσοστό μειωμένο από το 50% του 2024 και το 46% του 2023. Σε τέτοιες δράσεις συμμετείχε το 22% το 2025, έναντι 13% το 2024.

Από τις επιχειρήσεις που δεν δέχθηκαν επίθεση, το 48% θεωρεί ότι αυτό συνέβη επειδή η εταιρεία δεν αποτελεί «στόχο», έναντι 37% το 2024 και 38% το 2023. Η ΑΨΑ σημειώνει ότι αυτή η αντίληψη «προκαλεί ανησυχία, καθώς κάθε επιχείρηση μπορεί να αποτελέσει στόχο και θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας».

Μεταξύ των πολιτών, το 33% δήλωσε ότι δέχθηκε κυβερνοεπίθεση το 2025, έναντι 49% το 2024 και 47% το 2023. Ο μέσος αριθμός επιθέσεων ανά έτος διαμορφώθηκε στις 25,9, από 28,5 το 2024. Από όσους δέχθηκαν επίθεση, το 17% υπέστη οικονομικό κόστος, το οποίο ανήλθε κατά μέσο όρο στα €141.

Και για τους πολίτες, συχνότερη μορφή επίθεσης ήταν το phishing, με ποσοστό 22% — μειωμένο κατά 17 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2024 και κατά 14 μονάδες σε σχέση με το 2023. Παρά τη μείωση των επιθέσεων, το 89% των πολιτών που δεν έπεσαν θύματα θεωρεί πιθανό να αποτελέσει στόχο κακόβουλης ενέργειας στο μέλλον.

Το 74% των πολιτών δήλωσε ότι δεν γνώριζε την ύπαρξη εκπαιδευτικών σεμιναρίων κυβερνοασφάλειας, ενώ μόλις το 15% είχε συμμετάσχει σε τέτοιες δράσεις. Σύμφωνα με την έκθεση, όσοι παρακολούθησαν σχετικά σεμινάρια προχώρησαν κυρίως στη χρήση ισχυρότερων κωδικών πρόσβασης, στη συχνότερη αλλαγή τους και στην αποφυγή ύποπτων ιστοσελίδων.

Οι δύο έρευνες αποτελούν την τέταρτη διαδοχική χαρτογράφηση της κατάστασης της κυβερνοασφάλειας στην Κύπρο και θα συνεχιστούν σε ετήσια βάση. Παρουσιάστηκαν σε συνάντηση εμπλεκόμενων φορέων στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Με βάση τα ευρήματα, η ΑΨΑ προτίθεται να διοργανώσει εκπαιδευτικά σεμινάρια και εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Η κυβερνοανθεκτικότητα στο επίκεντρο

Στον χαιρετισμό του στην έκθεση, ο Επίτροπος Επικοινωνιών Μάριος Πιερής ανέφερε ότι η ψηφιακή μετάβαση δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη, καινοτομία και ευημερία, αυξάνει όμως την ανάγκη για ισχυρή κυβερνοασφάλεια και προστασία των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών της χώρας. «Η κυβερνοανθεκτικότητα είναι πλέον προϋπόθεση εθνικής ασφάλειας, οικονομικής ανάπτυξης και εμπιστοσύνης στην ψηφιακή εποχή», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά πλέον μόνο την προστασία συστημάτων και δεδομένων», αλλά «την ικανότητα του κράτους, των κρίσιμων υποδομών, των επιχειρήσεων και της κοινωνίας να προλαμβάνουν, να αντέχουν, να ανταποκρίνονται και να ανακάμπτουν γρήγορα από κυβερνοπεριστατικά».

Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΨΑ, Αντώνης Αντωνιάδης, ανέφερε ότι η έκθεση αποτυπώνει την εφαρμογή των στρατηγικών προτεραιοτήτων της περιόδου 2024-2026: την ενίσχυση της εθνικής κυβερνοανθεκτικότητας, την εφαρμογή του νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου και την προστασία των κρίσιμων υποδομών. Όπως είπε, το 2025 «ενισχύθηκαν οι εποπτικές και υποστηρικτικές δράσεις προς βασικές και σημαντικές οντότητες και αναβαθμίστηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα».

«Με συνέπεια, τεχνογνωσία και προσήλωση στην αποστολή μας, συνεχίζουμε να οικοδομούμε ένα ασφαλέστερο και ανθεκτικότερο ψηφιακό περιβάλλον προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο απερχόμενος Επίτροπος Επικοινωνιών, Γιώργος Μιχαηλίδης, χαρακτήρισε το 2025 «σημείο καμπής για την προσαρμογή της Κύπρου στο νέο αυτό περιβάλλον». Ανέφερε ότι η ψηφιακή ασφάλεια αναδείχθηκε σε βασική εθνική προτεραιότητα και ότι η ΑΨΑ ενίσχυσε ουσιαστικά τον ρόλο της στη διαμόρφωση ανθεκτικότερου και ασφαλέστερου ψηφιακού οικοσυστήματος.

Για την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αρχής, σημείωσε ότι το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας (SOC) συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα όλο το 24ωρο, αποτελώντας έναν από τους βασικότερους πυλώνες της εθνικής άμυνας στον κυβερνοχώρο. «Η ικανότητά μας για άμεση ανίχνευση και αντιμετώπιση περιστατικών ενισχύθηκε περαιτέρω, με τις ομάδες να μπορούν να ενεργούν γρήγορα όταν εμφανίζονταν κίνδυνοι», ανέφερε.

Ορόσημα και δράσεις του 2025

Η έκθεση καταγράφει την ολοκλήρωση, το 2025, των προετοιμασιών για την εναρμόνιση της Κύπρου με την ευρωπαϊκή Οδηγία NIS2, μετά την ψήφιση του σχετικού τροποποιητικού νόμου από τη Βουλή στις 10 Απριλίου 2025.

Ορόσημο ήταν επίσης η εξασφάλιση χρηματοδότησης €7,67 εκατομμυρίων μέσω του έργου N4CY2, που αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Κυβερνοασφάλειας (NCC-CY) και στην ενίσχυση του εθνικού οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και την Κυπριακή Δημοκρατία και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Στα σημαντικότερα ορόσημα περιλαμβάνεται η διοργάνωση και ο εθνικός συντονισμός της διεθνούς άσκησης κυβερνοασφάλειας Cyber Skies 2025, τον Ιανουάριο, με επίκεντρο την πολιτική αεροπορία και τις αερομεταφορές.

Στον ναυτιλιακό τομέα, η ΑΨΑ πραγματοποίησε εξειδικευμένες ημερίδες και προγράμματα κατάρτισης για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, σε συνεργασία με εγχώριους και διεθνείς φορείς. Ως σημαντικότερο ορόσημο χαρακτηρίζει την επικύρωση, τον Δεκέμβριο του 2025, της σύστασης του Κέντρου Αριστείας για την Κυβερνοασφάλεια στη Ναυτιλία (Maritime Cybersecurity Center of Excellence) στην Κύπρο, μέσω τριμερούς συμφωνίας Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ. Η λειτουργία του έχει προγραμματιστεί να αρχίσει το 2026.

Η Ακαδημία ICT ήταν ανάμεσα στους πέντε φιναλίστ της κατηγορίας «Cybersecurity Skills» των European Digital Skills Awards 2025. Η ΑΨΑ ξεκίνησε επίσης την ανάπτυξη ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Learning Management System), με εκπαιδευτικό υλικό, διαδραστικές ασκήσεις και εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης στην κυβερνοασφάλεια. Η πλατφόρμα αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του 2026.

Ολοκληρώθηκε ακόμη η δημιουργία του Ψηφιακού Μουσείου Τηλεπικοινωνιών. Με ειδικά γυαλιά, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγούνται σε τρισδιάστατες απεικονίσεις μουσειακών αντικειμένων και να γνωρίζουν την ιστορία και τη χρήση τους. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας πραγματοποιήθηκε επίσης το πρώτο Cybersecurity Career Fair, με στόχο να συνδέσει μαθητές Λυκείου και το ευρύτερο κοινό με τις σπουδές και τις επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ