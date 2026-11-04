Χριστοδουλίδης: Νέες αρμοδιότητες στον Invest Cyprus με έμφαση στις εξαγωγές

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Κύπρος κατέγραψε σωρευτική ανάπτυξη πέραν του 18% την τελευταία τριετία και ότι, κατά την περίοδο 2023–2025, συγκαταλέγεται σταθερά στις δύο ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημείωσε επίσης πως οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναβάθμισαν την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας στην κατηγορία Α. Όπως υπογράμμισε, η δημοσιονομική σταθερότητα, οι ισχυροί θεσμοί και η διαφοροποίηση της οικονομίας είναι βασικές προϋποθέσεις για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή πορεία.

«Ως Κυβέρνηση, ως εκτελεστική εξουσία, σκεφτόμαστε να σας δώσουμε κι άλλες αρμοδιότητες», είπε, προσθέτοντας ότι το θέμα συζητήθηκε αρχικά στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εξήγησε ότι αφορά ειδικότερα τον εξαγωγικό τομέα, στον οποίο, όπως ανέφερε, «σαφώς πρέπει να πράξουμε περισσότερα».

Ο κ. Χριστοδουλίδης συνέδεσε την πορεία του Invest Cyprus με την οικονομική εξέλιξη της Κύπρου, η οποία, παρά τις διαδοχικές κρίσεις, ενίσχυσε την ανθεκτικότητά της και διαφοροποίησε την παραγωγική της βάση. Αναφέρθηκε στην ανάπτυξη νέων τομέων, όπως η τεχνολογία, η χρηματοοικονομική τεχνολογία, η έρευνα και καινοτομία, η ανώτερη εκπαίδευση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, ο τομέας της τεχνολογίας συνεισφέρει πλέον περισσότερο από 15% στο ΑΕΠ, ενώ το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων έχει πενταπλασιαστεί από το 2020. Παράλληλα, στην Κύπρο δραστηριοποιούνται περισσότερες από 800 εταιρείες τεχνολογίας.

Οι άμεσες ξένες επενδύσεις, συνέχισε, δεν προσφέρουν στην οικονομία μόνο κεφάλαια, αλλά και γνώση, τεχνολογία, τεχνογνωσία και διεθνή δίκτυα. Δημιουργούν επίσης ευκαιρίες για το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό και για την επιστροφή Κυπρίων επαγγελματιών από το εξωτερικό. Τόνισε ακόμη ότι η σταθερότητα είναι ίσως η σημαντικότερη προϋπόθεση για βιώσιμες επενδύσεις, ιδίως σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής και οικονομικής αβεβαιότητας.

Ευγενίου: €11,6 δισ. οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2025

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Invest Cyprus, Ευγένιος Ευγενίου, ανέφερε ότι η Κύπρος καταγράφει σημαντικές επιδόσεις παρά τον εντεινόμενο διεθνή ανταγωνισμό για την προσέλκυση επενδύσεων.

Επικαλούμενος προκαταρκτικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, είπε ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε €11,6 δισ. το 2025. Ανέφερε επίσης ότι η Κύπρος κατατάσσεται δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα πρώτες χώρες παγκοσμίως σε κατά κεφαλήν άμεσες ξένες επενδύσεις.

Ο κ. Ευγενίου επικαλέστηκε μελέτη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σύμφωνα με την οποία οι ετήσιες ροές νέων άμεσων ξένων επενδύσεων συνεισφέρουν περίπου 3,3% στο ΑΕΠ και στηρίζουν το 4,4% της εγχώριας απασχόλησης.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή των ξένων επενδύσεων στην ανάπτυξη του τεχνολογικού τομέα. Όπως είπε, ο τομέας αριθμεί περισσότερες από 800 εταιρείες και περίπου 30.000 εργαζομένους, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% της κυπριακής οικονομίας.

Περισσότεροι από 20.000 υψηλά αμειβόμενοι επαγγελματίες έχουν εγκατασταθεί στην Κύπρο, σημείωσε, δημιουργώντας επιπλέον ζήτηση για κατοικίες, σχολεία, υπηρεσίες υγείας και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Για την ετήσια έρευνα του Invest Cyprus μεταξύ διεθνών επιχειρήσεων, ανέφερε ότι εννέα στις δέκα εταιρείες που συμμετείχαν προτίθενται να παραμείνουν στην Κύπρο, ενώ δύο στις τρεις σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους ή να επανεπενδύσουν.

Ο Πρόεδρος του Invest Cyprus αναγνώρισε ότι η αυξημένη οικονομική δραστηριότητα δημιουργεί προκλήσεις, ιδίως στη στέγαση, στις υποδομές και στις υπηρεσίες, με επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Τόνισε, ωστόσο, ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο περιορισμός της ανάπτυξης ή η αποθάρρυνση των επενδύσεων.

Ο κ. Ευγενίου ανακοίνωσε ότι ο Invest Cyprus θα παρουσιάσει τους επόμενους μήνες τη νέα στρατηγική του για την περίοδο 2027–2030, με κεντρικό μήνυμα «Σταθερότητα με Προοπτική». Η στρατηγική θα έχει τέσσερις βασικές προτεραιότητες: την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, την ουσιαστική στήριξη των επενδυτών, την ενίσχυση της διεθνούς εξωστρέφειας και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ