Europol: Τρεις προτεραιότητες παρουσίασε ο Γιούργκεν Έμπνερ

Μιλώντας στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου (LIBE), έδωσε έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών, την επιχειρησιακή υποστήριξη, τις χρηματοοικονομικές έρευνες και την τεχνολογική ετοιμότητα.

Ο πρόεδρος της LIBE, Χαβιέρ Θαραλέχος, υπενθύμισε ότι η Europol βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο μετά τη λήξη της θητείας της πρώην Εκτελεστικής Διευθύντριας Κατρίν ντε Μπολ, την 1η Μαΐου. Έπειτα από διαδικασία επιλογής από το διοικητικό συμβούλιο της υπηρεσίας, η Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου επέλεξε τον Έμπνερ για τη θέση.

Ο Θαραλέχος ανέφερε ότι η LIBE θα διατυπώσει μη δεσμευτική γνώμη πριν από τον διορισμό. Υπογράμμισε τη σημασία της διαδικασίας, καθώς συζητείται νέο πλαίσιο για την Europol και σημαντική διεύρυνση των καθηκόντων της.

Ο Έμπνερ δήλωσε ότι έχει περισσότερα από 41 χρόνια υπηρεσίας στη γερμανική Ομοσπονδιακή Εγκληματολογική Υπηρεσία, σχεδόν δέκα χρόνια στην Europol και περίπου 30 χρόνια σε διευθυντικές θέσεις. Επισήμανε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, του κυβερνοεγκλήματος και της τρομοκρατίας δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Όπως είπε, η Europol υποστηρίζει σχεδόν 5.000 έρευνες μέσα στο 2026, σε αντίθεση με τον πολύ πιο περιορισμένο ρόλο ανταλλαγής πληροφοριών που είχε στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της.

Οι τρεις προτεραιότητες

Η πρώτη προτεραιότητα που έθεσε ο Έμπνερ, σε περίπτωση διορισμού του, είναι η βελτίωση των πληροφοριών για το έγκλημα και της ανταλλαγής δεδομένων. Στόχος είναι η Europol να λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος πληροφοριών, συνδέοντας δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικές εθνικές αρχές και οργανισμούς.

Η δεύτερη αφορά την ενίσχυση της επιχειρησιακής υποστήριξης προς τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω επιχειρησιακών ομάδων και της αποστολής στελεχών όταν αυτό ζητείται. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις χρηματοοικονομικές έρευνες και στην ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων, τομείς στους οποίους, όπως ανέφερε, χρειάζεται να γίνουν περισσότερα.

Η τρίτη προτεραιότητα είναι η τεχνολογική ετοιμότητα. Εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποιούν ήδη τεχνητή νοημοσύνη, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, ψηφιακά χρηματοπιστωτικά συστήματα και νέες τεχνολογίες. Ο Έμπνερ ανέφερε ότι η Europol θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει στις αρχές επιβολής του νόμου προηγμένη ανάλυση δεδομένων και ψηφιακή εγκληματολογική υποστήριξη. Τα εργαλεία αυτά, πρόσθεσε, πρέπει να ελέγχονται με βάση νομικά και δεοντολογικά κριτήρια και τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Europol πρέπει να συνοδεύεται από αυξημένη εποπτεία και λογοδοσία, σημειώνοντας τον ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου στον έλεγχο της υπηρεσίας.

Υβριδικές απειλές και σαμποτάζ

Κατά τη συζήτηση, ευρωβουλευτές έθεσαν ζητήματα σχετικά με τις υβριδικές απειλές, το οργανωμένο έγκλημα, τη συνεργασία με άλλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τις χρηματοοικονομικές έρευνες και τις νέες τεχνολογίες.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον επιχειρησιακό ρόλο της Europol, ο Έμπνερ είπε ότι η υπηρεσία πρέπει να προσθέτει αξία στο έργο των εθνικών αρχών, όχι να το υποκαθιστά. Ανέφερε ότι η Europol παρέχει ήδη ψηφιακή εγκληματολογική υποστήριξη, αναλυτικές υπηρεσίες και εργαλεία αποκρυπτογράφησης, δυνατότητες που μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω.

Για τις υβριδικές απειλές, ανέφερε ότι η Europol έχει υποστηρίξει περισσότερες από 80 έρευνες, κυρίως στον κυβερνοχώρο, στις οποίες διαπιστώθηκαν ενδείξεις εμπλοκής κρατικών παραγόντων. Διευκρίνισε ότι η υπηρεσία δεν αποδίδει επίσημα ευθύνη σε συγκεκριμένο κράτος, αλλά μπορεί να παρέχει στα κράτη μέλη στοιχεία για τις πιθανές διασυνδέσεις πίσω από τέτοιες δραστηριότητες.

Ο Έμπνερ δήλωσε επίσης ανοικτός στην ένταξη του σαμποτάζ στο παράρτημα του κανονισμού της Europol, σημειώνοντας ότι ορισμένες πράξεις καλύπτονται ήδη όταν συνδέονται με οργανωμένο ή κυβερνοέγκλημα. Αντίθετα, δραστηριότητες όπως η κατασκοπεία ή η παραπληροφόρηση, ανέφερε, θα πρέπει να παραμένουν στο πεδίο των υπηρεσιών πληροφοριών.

Στη συζήτηση εξετάστηκε και η συνεργασία της Europol με τη Eurojust και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο Έμπνερ είπε ότι είναι ήδη στενή: με τη Eurojust γίνεται κυρίως μέσω κοινών ομάδων έρευνας, ενώ προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρέχεται αναλυτική υποστήριξη σε σχεδόν 100 υποθέσεις τον χρόνο.

Πρόσθεσε ότι η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να διευκολυνθεί περαιτέρω, χωρίς όμως να δοθεί πλήρης πρόσβαση άλλων οργανισμών στις βάσεις δεδομένων της Europol. Όπως σημείωσε, τα δεδομένα που διαβιβάζονται στην υπηρεσία παραμένουν στην κυριότητα των κρατών μελών.

Πρόταση για 3 δισ. ευρώ στον επόμενο προϋπολογισμό

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Europol, ο Έμπνερ αναφέρθηκε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για περίπου 3 δισ. ευρώ στην επόμενη επταετή δημοσιονομική περίοδο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σχεδόν 2 δισ. ευρώ θα απαιτούνταν για τη διατήρηση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων και περίπου 1 δισ. ευρώ θα μπορούσε να διατεθεί σε τεχνολογικές επενδύσεις, όπως υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και υποδομές δεδομένων. Ωστόσο, είπε ότι το ποσό αυτό έχει μειωθεί κατά 750 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, αφήνοντας περίπου 250 εκατ. ευρώ για νέες τεχνολογικές επενδύσεις. Χαρακτήρισε το ποσό ανεπαρκές για τις συγκεκριμένες φιλοδοξίες.

Ο Έμπνερ σημείωσε ακόμη ότι για εξειδικευμένους τομείς, όπως τα κρυπτονομίσματα και οι χρηματοοικονομικές έρευνες, η Europol ενδέχεται να χρειαστεί να προσλάβει ειδικούς και εκτός των παραδοσιακών αστυνομικών σωμάτων, ώστε να αποφεύγεται και η απορρόφηση εξειδικευμένου προσωπικού από τις εθνικές αρχές.

Πηγή: ΚΥΠΕ