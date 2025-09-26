The Αrt of the Smart Deal. Νέες ελκυστικές τιμές σε Κτήρια, Κατοικίες & Οικόπεδα

Αναζητάτε το επόμενο σας βήμα στην αγορά ακινήτων; Η Gordian σας παρουσιάζει μια μοναδική συλλογή από smart deals σε επιλεγμένα ακίνητα, κτήρια και οικόπεδα που βρίσκονται σε στρατηγικά σημεία. Τα ακίνητα είναι πραγματικές ευκαιρίες τιμών, ιδανικές για κάθε επενδυτική ανάγκη, από κατοικία μέχρι εμπορική χρήση.

Επενδύστε έξυπνα, επενδύστε με την Gordian.

Πιο κάτω αναλυτικά:

Κτήριο μικτής χρήσης στην Αγλαντζιά, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 7947)

Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση στο πλέον κομβικό σημείο της Λευκωσίας με την τιμή πώλησης τώρα στα €2.100.000. Το ακίνητο είναι ένα διώροφο κτήριο μικτής χρήσης που βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Αγλαντζιάς, επί της Λεωφόρου Λεμεσού. Το ακίνητο προσφέρει εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας (μόλις 1,5 χλμ). Γειτνιάζει με το γνωστό Aluminium Tower και προσφέρει σημαντικές δυνατότητες εμπορικής και επενδυτικής αξιοποίησης.

Το ακίνητο διαθέτει συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 1.204 τ.μ.

Για το ακίνητο έχει ήδη υποβληθεί Πολεοδομική Άδεια για σύγχρονο κτήριο μικτής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει:

Ισόγειο: 2 καταστήματα/εκθεσιακούς χώρους/γραφεία με ημιώροφο.

2 καταστήματα/εκθεσιακούς χώρους/γραφεία με ημιώροφο. 1ος – 4ος όροφος: Χώροι γραφείων, ενιαίοι χώροι εργασίας, αίθουσες συνεδριάσεων, κουζίνες και βεράντες.

Χώροι γραφείων, ενιαίοι χώροι εργασίας, αίθουσες συνεδριάσεων, κουζίνες και βεράντες. Υπόγειο: Θέσεις στάθμευσης και αποθηκευτικοί χώροι.

Το ακίνητο είναι μερικώς κατειλημμένο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Κατοικία 5 υπνοδωματίων στο Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 7123)

Στην καρδιά της Αγλαντζιάς, μια ευρύχωρη κατοικία 5 υπνοδωματίων με πισίνα μπορεί να γίνει δική σας τώρα στην φανταστική τιμή των €650.000. Συνδυάζει την άνεση με την κομψότητα, προσφέροντας ιδανική επιλογή για οικογενειακή ζωή κοντά στη φύση. Το σπίτι βρίσκεται μόλις λίγα βήματα από το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας και 550 μέτρα από τη Λεωφόρο ΡΙΚ, εξασφαλίζοντας εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Λευκωσίας και στον αυτοκινητόδρομο.

Με εσωτερικό χώρο 375 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 10 τ.μ., ακάλυπτες βεράντες 6 τ.μ. και υπόγειο 18 τ.μ., η κατοικία συνδυάζει άνετους και λειτουργικούς χώρους. Το ισόγειο περιλαμβάνει σαλόνι, τραπεζαρία, γραφείο, κουζίνα με επιπλέον τραπεζαρία και τουαλέτα επισκεπτών, ενώ ο πρώτος όροφος διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια, μπάνιο και δύο ακάλυπτες βεράντες.

Το ακίνητο έχει εμβαδόν οικοπέδου 550 τ.μ. και περιλαμβάνει καλυμμένο χώρο στάθμευσης 43 τ.μ.

Αυτή η κατοικία στην Αγλαντζιά αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για όσους αναζητούν ποιότητα, άνεση και λειτουργικότητα σε ένα από τα πιο περιζήτητα σημεία της Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Εμπορικό οικόπεδο στον Άγιο Παύλο, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 7560)

Ένα εξαιρετικό εμπορικό οικόπεδο στην περιζήτητη περιοχή του Αγίου Παύλου, στον Άγιο Δομέτιο τώρα μόνο €750.000. Απέχει μόλις 100μ από τον κυκλικό κόμβο Αγίου Παύλου και 550μ από τη Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας, προσφέροντας στρατηγική τοποθεσία με άμεση συνδεσιμότητα.

Με συνολικό εμβαδόν 1,320 τ.μ. και εντυπωσιακή πρόσοψη 45μ σε κύριο δρόμο, το οικόπεδο ενδείκνυται για οικιστική ανάπτυξη υψηλών προδιαγραφών. Είναι ιδανικό για την ανέγερση σύγχρονων διαμερισμάτων ενός και δύο υπνοδωματίων με πυλωτή, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και άνεση.

Η τοποθεσία του ακινήτου προσφέρει μοναδικό πλεονέκτημα: άμεση πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της περιοχής και γρήγορη διασύνδεση με το κέντρο της Λευκωσίας. Πρόκειται για μια επενδυτική ευκαιρία που συνδυάζει προοπτική, τοποθεσία και αξία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Οικιστικό Τεμάχιο στη Μεσόγη, Πάφος (Αρ. αναφοράς 6669)

Μια φανταστική ευκαιρία ανάπτυξης τώρα μόνο €500.000. Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 9,150 τ.μ. και βρίσκεται 500μ από το κέντρο της Μεσόγης και 800μ από το Μέσα Χωριό. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση προς το κέντρο της Πάφου.

Έχει υποβληθεί πολεοδομική άδεια για διαχωρισμό του τεμαχίου σε 9 οικόπεδα (εκκρεμεί έγκριση από τις αρχές).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Μερίδιο Οικιστικού Τεμαχίου στην Τάλα, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 7710)

Κάνε δικό σου οικιστικό οικόπεδο με πανοραμική θέα στη θάλασσα τώρα μόνο €90.000. Το ακίνητο είναι μερίδιο ενός οικιστικού οικοπέδου στην Τάλα. Βρίσκεται 600μ από τον δρόμο Τάλα-Τρεμιθούσα και 1,3 χλμ. από τη Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Το οικόπεδο έχει εμβαδόν 1,264 τ.μ. και το μερίδιο της Gordian αντιστοιχεί περίπου σε 811 τ.μ.. Υπάρχει συμφωνία διανομής.

Διαθέτει πρόσοψη δρόμου 18μ. Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της Πάφου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.

Ανακαλύψτε όλα τα Smart Deals της Gordian ΕΔΩ.