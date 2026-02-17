Υφυπουργός Τουρισμού: Αδειοδοτημένα το 45% των ξενοδοχείων

Τα αδειοδοτημένα ξενοδοχεία αυξήθηκαν από μόλις 5%-6% το 2023 σε 45% σήμερα, είπε την Τρίτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ο Υφυπουργός Τουρισμού, Κώστας Κουμής.

Ο Υφυπουργός παρέστη στην Επιτροπή στο πλαίσιο της συζήτησης της αναπομπής του τροποποιητικού νόμου για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων. Με την τροποποίηση παρεχόταν η δυνατότητα έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας στη βάση ορισμένων προϋποθέσεων για τα ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα, τα οποία αδυνατούν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση έκδοσης άδειας λειτουργίας.

Όπως είπε ο κ. Κουμής, το πρόβλημα υφίσταται εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες, από τότε που άρχισαν οι πρώτες ανακαινίσεις ξενοδοχειακών μονάδων και επιδεινώθηκε περαιτέρω την πενταετία 2014-2018, συνεπεία και των πολεοδομικών κινήτρων που είχε ανακοινώσει τον Μάιο 2013 η Κυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη.

«Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη ασχολήθηκε με το θέμα από τον πρώτο κιόλας μήνα, από τον Μάρτιο του 2023. Τότε, τα αδειοδοτημένα ξενοδοχεία της χώρας ανέρχονταν στο 5-6%, ενώ σήμερα ανέρχονται σε ένα ποσοστό της τάξης του 45%, λαμβάνοντας υπόψη και τις δύο διαδικασίες που υφίστανται», είπε.

Όπως διευκρίνισε, μέσω του βασικού νόμου είναι αδειοδοτημένο το 23% των ξενοδοχείων της χώρας και μέσα από την παράλληλη διαδικασία με την τροποποίηση του άρθρου 18 του βασικού νόμου, αδειοδοτήθηκε το 22% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την αναπομπή του νόμου, ο Υφυπουργός είπε ότι ορθώς έγινε, «καθώς κρίθηκε ότι συγκεκριμένες πρόνοιες της πρότασης νόμου που ψηφίστηκε, παραβίαζαν την αρχή της ισότητας, την αρχή της νομιμότητας και την ελευθερία του συμβάλλεσθαι».

Διευκρίνισε ότι η Κυβέρνηση δεν είναι αρνητική σε νέα παράταση, «προκειμένου να συνεχιστεί η απρόσκοπτη πορεία του τουρισμού της χώρας μας και ειδικά της ξενοδοχειακής βιομηχανίας».

Ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι προβληματίζει το γεγονός ότι πάνω από 50% των ξενοδοχείων δεν έχουν καταθέσει αίτηση για αδειοδότηση. «Πρέπει να δούμε τους λόγους που δεν το έκαναν», είπε, σημειώνοντας ότι ίσως κάποιοι ανέμεναν νέα περίοδο χάριτος, ή κάποιοι ενδεχομένως να έχουν παρανομίες που δεν θέλουν να τις αποκαλύψουν. «Προσπαθούμε τώρα να κωδικοποιήσουμε τους λόγους. Η εξίσωση είναι δύσκολη για την πολιτεία είναι ένας κλάδος που αποφέρει μεγάλα οφέλη για την οικονομία της χώρας μας», είπε, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει πρόθεση λήψης σκληρών μέτρων, όπως ανάκληση άδειας λειτουργίας, «που θα φέρουν μεγάλη αναστάτωση στην τουριστική βιομηχανία».

Όπως είπε, «σκεφτόμαστε και είμαστε υπέρ μιας νέας περιόδου χάριτος, αλλά πρέπει να αντιληφθούν και οι ξενοδόχοι ότι πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας είπε ότι γίνεται μία χαρτογράφηση της κατάστασης για τους λόγους μη συμμόρφωσης και σημείωσε ότι η τροποποίηση του νόμου που αναπέμφθηκε παραβιάζει τη διάκριση των εξουσιών. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι προκύπτουν θέματα ισότητας για όσους προτίθενται να συμμορφωθούν, και δημιουργεί και θέματα αύξησης των δαπανών του προϋπολογισμού. Είπε, ακόμα, ότι παραβιάζεται και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι.

Στην πρόθεση του Υφυπουργού να γίνει συζήτηση για να βρεθεί μία λύση όσον αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας που τυχόν προκύπτουν, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, είπε ότι η εκτελεστική εξουσία είναι αυτή που πρέπει να έρθει με λύση στο πρόβλημα.

Σε δηλώσεις του μετά την Επιτροπή, ο Υφυπουργός είπε ότι είναι σημαντικό να αναδειχθεί η πρόοδος σε ένα θέμα που εκκρεμεί εδώ και δύο δεκαετίες, αναφέροντας ότι πρόκειται για ακόμα έναν δείκτη του τουρισμού που καταγράφει άνοδο. «Είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσω ότι πλέον το 70% των κλινών της χώρας είναι αδειοδοτημένες, σε σχέση με 5,8% που ήταν το 2023», είπε.

Ενθαρρυντικές οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2026

Εξάλλου, ερωτηθείς για τις πρώτες εκτιμήσεις για τον τουρισμό για το 2026, είπε αυτές «είναι μόνο ενθαρρυντικές». Επιφυλάχθηκε, ωστόσο, να αναφέρει ότι «έχουμε εισέλθει στη μετά την πανδημία εποχή, σε μία περίοδο κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, άρα οποιαδήποτε πρόβλεψη είναι παρακινδυνευμένη. Τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, η Κύπρος ως τουριστικός προορισμός διατηρεί ψηλή ανταγωνιστικότητα».

Πρόσθεσε ότι τα τελευταία χρόνια καταφέραμε να συσφίξουμε τις σχέσεις μας με τους μεγάλους διοργανωτές ταξιδιών. «Όλοι οι μεγάλοι διοργανωτές ταξιδιών της Ευρώπης και του κόσμου έχουν στείλει τους πωλητές τους σε πολύ μεγάλα συνέδρια στη χώρα μας την τελευταία τριετία, με σκοπό να γνωρίσουν εκ νέου τον προορισμό Κύπρος, γεγονός που αποδεικνύεται πολύ ωφέλιμο», είπε.

Ερωτηθείς αν αναμένεται περαιτέρω αύξηση στις αφίξεις φέτος, είπε ότι «ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε να αξιολογούμε την επιτυχία στον τομέα του τουρισμού διαφορετικά», εκτιμώντας ότι κατά τη θερινή περίοδο «έχουμε αγγίξει το απόλυτο». Είπε, ωστόσο, ότι «δεν θα με εκπλήξει να έχουμε και φέτος μια μικρή άνοδο».

Διευκρίνισε, όμως, ότι εκείνο που ενδιαφέρει πρωτίστως το Υφυπουργείο Τουρισμού είναι να έχουμε ακόμα περισσότερες αφίξεις κατά τη χειμερινή περίοδο. «Αν συγκρίνουμε τον προηγούμενο χειμώνα με τον χειμώνα του 2022-2023 καταγράφηκε άνοδο 23%. Καταγράφεται άνοδος και τον χειμώνα και είναι κάτι που μας χαροποιεί. Εργαζόμαστε με συνέπεια και για τις ποιοτικές παραμέτρους του τομέα του τουρισμού», ανέφερε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ