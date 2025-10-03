Η Emirates και η Αρχή Τουρισμού Μάλτας παρουσίασαν τον προορισμό της Μάλτας

Η αεροπορική εταιρεία Emirates, σε συνεργασία με την Αρχή Τουρισμού Μάλτας, πραγματοποίησαν εκδήλωση στους Χαρουπόμυλους Λανίτη στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους να προωθήσουν τη Μάλτα ως κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι της Αρχής Τουρισμού Μάλτας παρουσίασαν τα μοναδικά στοιχεία που καθιστούν το νησί έναν ξεχωριστό προορισμό: τη μακραίωνη ιστορία, τα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, τις γαστρονομικές εμπειρίες, καθώς και τις σύγχρονες επιλογές φιλοξενίας και ψυχαγωγίας που προσφέρει.

Ο Ahmad Tamim, Country Manager της Emirates στην Κύπρο, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την Αρχή Τουρισμού Μάλτας αντανακλά τη δέσμευση της Emirates να συνδέει ταξιδιώτες με μοναδικούς προορισμούς σε όλο τον κόσμο. Η Μάλτα συνδυάζει ιστορία, πολιτισμό και αυθεντική φιλοξενία, στοιχεία που την καθιστούν έναν ιδανικό προορισμό για τους Κύπριους ταξιδιώτες. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να προσφέρουμε επιλογές που εμπλουτίζουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες των πελατών μας».

Η Marketing Manager της Αρχής Τουρισμού Μάλτας, υπεύθυνη για την αγορά της Κύπρου, ανέφερε: «Η Κύπρος αποτελεί για εμάς μια σημαντική αγορά και είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε την ευκαιρία να αναδείξουμε τη Μάλτα ως ιδανικό προορισμό για τους Κύπριους ταξιδιώτες. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις τουριστικές ροές και να χτίσουμε νέες συνεργασίες. Πιστεύουμε ότι η κληρονομιά της Μάλτας, βιωμένη μέσα από τον τρόπο ζωής και τις αισθήσεις, δημιουργεί πραγματικά μια υπέροχη απόδραση που είναι μεσογειακή και μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίσεις στις μπαρόκ και μεσαιωνικές πόλεις μας και δοκιμάζοντας τις μοναδικές λευκές ελιές της Μάλτας, τις γαστρονομικές εμπειρίες και τα κρασιά μας».

Μετά την παρουσίαση, οι προσκεκλημένοι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν γεύμα που παρέθεσαν οι διοργανωτές και να συζητήσουν εκτενέστερα για τον προορισμό της Μάλτας και τις δυνατότητες ενίσχυσης του τουριστικού ρεύματος μεταξύ Κύπρου και Μάλτας.

Ακολούθησε αντίστοιχη παρουσίαση στις 2 Οκτωβρίου 2025 στη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του τουριστικού κλάδου, ενισχύοντας περαιτέρω τον διάλογο γύρω από τον προορισμό της Μάλτας.