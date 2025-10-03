Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Δίνει διορία μέχρι την Κυριακή... αλλιώς έρχεται η κόλαση

Ο Ντόναντ Τραμπ προειδοποιεί την Χαμάς ότι θα «ξεσπάσει κόλαση» αν δεν συμφωνήσει ως την Κυριακή.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος, καλεί την Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Γάζα.

«Η Χαμάς αποτελεί μια αδίστακτη και βίαιη απειλή, εδώ και πολλά χρόνια, στη Μέση Ανατολή! Έχουν σκοτώσει (και έχουν κάνει τις ζωές αφόρητα άθλιες), με αποκορύφωμα τη ΣΦΑΓΗ της 7ης Οκτωβρίου, στο Ισραήλ, μωρά, γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένους, και πολλούς νέους άνδρες και γυναίκες, αγόρια και κορίτσια, που ετοιμάζονταν να γιορτάσουν τη μελλοντική τους ζωή μαζί. Ως αντίποινα για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στον πολιτισμό, περισσότεροι από 25.000 "στρατιώτες" της Χαμάς έχουν ήδη σκοτωθεί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους είναι περικυκλωμένοι και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ, περιμένοντας απλώς να δώσω εντολή «ΠΑΜΕ» για να σβήσουν γρήγορα οι ζωές τους. Όσο για τους υπόλοιπους, ξέρουμε πού και ποιοι είστε, και θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε. Ζητώ από όλους τους αθώους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν αμέσως αυτή την περιοχή του δυνητικά μεγάλου μελλοντικού θανατικού για ασφαλέστερα μέρη της Γάζας. Όλοι θα είναι καλά φροντισμένοι από εκείνους που περιμένουν να βοηθήσουν. Ευτυχώς όμως για τη Χαμάς, θα τους δοθεί μια τελευταία ευκαιρία!»

Συνεχίζει στην εκτενή του ανάρτηση ο Τραμπ:

«Μεγάλα, ισχυρά και πολύ πλούσια Έθνη της Μέσης Ανατολής και των γύρω περιοχών πέρα από αυτά, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, συμφώνησαν, με την υπογραφή του Ισραήλ, για ΕΙΡΗΝΗ, μετά από 3000 χρόνια, στη Μέση Ανατολή. ΑΥΤΉ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΧΑΡΙΖΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΑΜΑΣ! Οι λεπτομέρειες του εγγράφου είναι γνωστές στον ΚΟΣΜΟ, και είναι σπουδαίο για ΟΛΟΥΣ! Θα έχουμε ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Η βία και η αιματοχυσία θα σταματήσουν. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΜΗΡΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ, ΤΏΡΑ!».

Διορία μέχρι την Κυριακή 6 μ.μ. ώρα Ουάσιγκτον

Προειδοποιεί τέλος: «Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία με τη Χαμάς μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 6 μ.μ., ώρα Ουάσιγκτον (σ.σ. :00 ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας ) αυτή η συμφωνία της ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ, θα ξεσπάσει όλη η ΚΟΛΑΣΗ, όπως κανείς δεν έχει ξαναδεί, εναντίον της Χαμάς. ΘΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΕΙΡΉΝΗ ΣΤΗ ΜΈΣΗ ΑΝΑΤΟΛΉ ΜΕ ΤΟΝ ΈΝΑ Ή ΤΟΝ ΆΛΛΟ ΤΡΌΠΟ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ»

Πηγή: iefimerida.gr