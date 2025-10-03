Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατηγορίες περί «υπέρμετρης βίας», λέει ο ΣΑΚ

Την «αμέριστη στήριξή του προς τα μέλη της Αστυνομίας που βρέθηκαν αντιμέτωπα με επεισόδια κατά την αυθόρμητη διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών», εξέφρασε ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατηγορίες περί «υπέρμετρης βίας» ή «φασιστικών συμπεριφορών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΑΚ, «παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις των Αστυνομικών για αποδέσμευση του οδικού δικτύου, οι διαδηλωτές επέλεξαν να αποκόψουν και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας, παρεμποδίζοντας την τροχαία κίνηση και το δικαίωμα απρόσκοπτης διακίνησης εκατοντάδων πολιτών».

«Όταν οι Αστυνομικοί προχώρησαν σε συστάσεις, αντί συμμόρφωσης δέχθηκαν πρώτοι επίθεση και αντέδρασαν κάνοντας χρήση της απολύτως αναγκαίας και ανάλογης βίας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία και τα καθήκοντά τους», αναφέρεται.

Οι κατηγορίες περί «υπέρμετρης βίας» ή «φασιστικών συμπεριφορών», προστίθεται, «δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα».

Σύμφωνα με τον ΣΑΚ, «οι Αστυνομικοί είναι οι πρώτοι που σέβονται και υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων ανεξαιρέτως των πολιτών». Ωστόσο, αναφέρεται, «η αυθαίρετη και αναίτια αποκοπή δρόμων χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση παραβιάζει τα δικαιώματα των υπολοίπων πολιτών και δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή».

Ο Σύνδεσμος δηλώνει «ξεκάθαρα ότι θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στα μέλη μας, να υπερασπιζόμαστε το έργο και την υπόληψή τους και να καταγγέλλουμε κάθε προσπάθεια σπίλωσης και υπονόμευσης της αποστολής της Αστυνομίας».