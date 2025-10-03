Καρούσος: Χάνονται εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού - Απαιτούνται έργα τώρα

Σοβαρές απώλειες νερού κατέγραψε η Ελεγκτική Υπηρεσία την τριετία 2021–2023, με τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, Γιάννη Καρούσο, να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητά άμεσες επενδύσεις σε δίκτυα ύδρευσης.

Αυτούσια η δήλωση του Γιάννη Καρούσου – Προέδρου ΕΟΑ Αμμοχώστου

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, την τριετία 2021–2023 χάθηκαν από τα δίκτυα ύδρευσης της Κύπρου 48,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Με τιμή αγοράς €0,82 ανά κυβικό μέτρο, αυτό μεταφράζεται σε σχεδόν €40 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από €13 εκατομμύρια τον χρόνο, τα οποία πλήρωσαν οι πολίτες για νερό που δεν έφτασε ποτέ στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Για να αντιληφθούμε το μέγεθος: οι απώλειες αυτές ισοδυναμούν με το 42% της χωρητικότητας του φράγματος του Κούρρη (115 εκ. κ.μ.) ή σχεδόν το 93% του φράγματος του Ασπροκρέμμου (52 εκ. κ.μ.).

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι, αν συνυπολογιστούν οι απώλειες στην άρδευση, οι συνολικές απώλειες ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον χρόνο, ποσότητα μεγαλύτερη από τη χωρητικότητα των δύο μεγαλύτερων φραγμάτων της Κύπρου μαζί (Κούρρης και Ασπροκρέμμος).

Αντί τα ποσά αυτά να επενδύονται σε αναβάθμιση των δικτύων, χάνονται, και ο λογαριασμός μεταφέρεται ξανά στους πολίτες. Αυτά τη στιγμή που η Κυβέρνηση, αναγνώρισε την ανάγκη υλοποίησης έργων για μείωση των απωλειών στα δίκτυα ευθύνης των τοπικών αρχών μέσα από το Πρόγραμμα 28 Δράσεων για την αντιμετώπιση της Ανομβρίας και της Λειψυδρίας.

Η εικόνα στην Επαρχία Αμμοχώστου

Ως Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου, έχω επανειλημμένα ζητήσει την προώθηση δύο κρίσιμων έργων:

Εντοπισμός και επιδιόρθωση απωλειών – ύψους €1,6 εκατ. από τα συνολικά €8 εκατ. που είχαν εξαγγελθεί. Το ποσό αυτό είναι ανεπαρκές για τις ανάγκες του δικτύου.

Αντικατάσταση του κεντρικού αγωγού Αγίας Νάπας – ύψους περίπου €2,5 εκατ., έργο που χαρακτηρίστηκε κατεπείγον ακόμη και από τους συμβούλους του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος.

Παρά τις γραπτές διαβεβαιώσεις για έγκριση, όσο αφορά το έργο του κεντρικού αγωγού Αγίας Νάπας, στις επανελειμμένες μας προσπάθειες για να διευκρινιστεί πως και πότε θα προχωρήσει η εκταμίευση των κονδυλίων, δεν πήραμε καμία σαφή απάντηση.

Το ίδιο ισχύει και για τους έξυπνους μετρητές: ενώ το σχετικό κονδύλι εγκρίθηκε το 2021, «εξαφανίστηκε», αφήνοντας την Αμμόχωστο τη μοναδική επαρχία χωρίς καμία χρηματοδότηση για αυτό το σκοπό. Το έργο, ύψους €8 εκατομμυρίων, παραμένει μετέωρο και το κόστος κινδυνεύει να μετακυλιστεί στους πολίτες.

Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία και να επενδύσει στα δίκτυα των ΕΟΑ. Μια τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε εκατομμύρια ευρώ εξοικονομήσεις, θα προστατεύσει έναν πολύτιμο φυσικό πόρο και θα μειώσει το κόστος για τους πολίτες, που δικαιούνται σύγχρονα και αξιόπιστα δίκτυα ύδρευσης.

Ο περιορισμός των απωλειών σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς για τους πολίτες, επάρκεια για τη γεωργία και βιώσιμη διαχείριση του πιο πολύτιμου αγαθού, του νερού.