Η Κύπρος γιορτάζει το εμβληματικό λανσάρισμα του YOO Limassol

Με φόντο τη λαμπερή Μεσόγειο, η παρουσίαση του YOO Limassol σηματοδότησε μια ορόσημη στιγμή για την πόλη, μια γιορτή της δημιουργικότητας, του design και του σύγχρονου μεσογειακού τρόπου ζωής. Το εντυπωσιακό έργο, οραματισμένο από τον παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Philippe Starck και υλοποιημένο από τις Property Gallery και Sarels E.P.C.M, παρουσιάστηκε επίσημα σε μια λαμπερή εκδήλωση για τα μέσα ενημέρωσης στη Λεμεσό.

Η παρουσίαση περιλάμβανε μια φαντασμαγορική εκδήλωση για συνεργάτες, συνέντευξη Τύπου με τη συμμετοχή εγχώριων και διεθνών δημοσιογράφων και κορυφώθηκε με το Iconic Launch Event, όπου η ομάδα του YOO παρουσίασε το έργο σε εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Η παγκόσμια φιλοσοφία της YOO, εμπνευσμένη από τον Starck, τιμήθηκε μέσα από ομιλίες του James Snelgar, Director and Head of Business Development της YOO, της Claire Rizzi, Design Director της YOO, και της Lyra Amvrosidou, CEO της Property Gallery Developers and Constructors. Οι ομιλητές μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με το όραμα, τη φιλοσοφία και τη διεθνή σημασία του έργου, τονίζοντας τον ρόλο του YOO Limassol ως ορόσημο ανάπτυξης για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Το YOO Limassol εισάγει μια νέα εποχή παραθαλάσσιας πολυτέλειας, με 80 εντυπωσιακές επαύλεις και 80 κομψά διαμερίσματα που φέρουν τη χαρακτηριστική αισθητική του Starck. Οραματισμένο ως μια «πόλη μέσα στην πόλη», προσφέρει γυμναστήριο διεθνών προδιαγραφών, κέντρο ευεξίας - spa, ιδιωτικό κινηματογράφο, cigar and whiskey lounge, χώροι ψυχαγωγίας για παιδιά όλων των ηλικιών, παραλία 400 μέτρων, yacht club και στόλο πολυτελών αυτοκινήτων και λιμουζινών.

Κάθε κατοικία διατίθεται σε δύο σχεδιαστικές εκδοχές, Culture και Nature, που εκφράζουν τη διπλή ουσία της Κύπρου: πολιτισμός και φυσική ομορφιά. Σε προηγούμενες δηλώσεις του ο Philippe Starck ανέφερε, «Το YOO Limassol δεν είναι απλώς αρχιτεκτονική. Είναι μια ωδή στη χαρά, στη φαντασία και στην ομορφιά του να ζεις ποιοτικά. Κάθε λεπτομέρεια έχει δημιουργηθεί για να εμπνέει και να συνδέει τους ανθρώπους με την απλότητα και τη χαρά της ζωής.»

Η συνεργασία των Philippe Starck, Property Gallery και Sarels E.P.C.M αναδεικνύει τη διεθνή σημασία του έργου, τοποθετώντας τη Λεμεσό ανάμεσα στους πλέον επιθυμητούς παραθαλάσσιους προορισμούς του κόσμου.

Το YOO Limassol δεν είναι απλώς ένα έργο ανάπτυξης, είναι μια γιορτή της ζωής, του στυλ και του design, δημιουργημένη για όσους αναζητούν κάτι πραγματικά ξεχωριστό και μοναδικό.