Έντονη αντίδραση Δ. Π. Χρυσοχούς για δηλώσεις Επίτιμου Προέδρου ΟΣΑΚ

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εκφράζει την έντονη και απερίφραστη αντίδρασή του στις δηλώσεις του ο Επίτιμος Πρόεδρος ΟΣΑΚ Μάριου Κουλούμα, σύμφωνα με τις οποίες η περιοχή τους «δεν χρειάζεται νέο νοσοκομείο».

Οι τοποθετήσεις αυτές δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες, προσθέτει σε ανακοίνωση του ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς Γιώτης Παπαχριστοφή.

Οι δηλώσεις του κ. Κουλούμα, όπως αναφέρει, είναι ανακριβείς και εσφαλμένες, καθώς παρουσιάζουν μιαν εικόνα που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, που βιώνουν οι κάτοικοι της Πόλης Χρυσοχούς, οι επαγγελματίες υγείας και όσοι έχουν περάσει έστω μία φορά από το υφιστάμενο νοσοκομείο.

Το να υποστηρίζεται ότι αρκεί μια «ανακαίνιση» σε ένα κτήριο που έχει εξαντλήσει κάθε λειτουργικό όριο είναι μια θέση επιπόλαιη, ανεπαρκώς τεκμηριωμένη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο κ. Κουλούμας δεν έχει κανένα θεσμικό ρόλο και κανένα δικαίωμα να εκφέρει άποψη για το αναφαίρετο δικαίωμα των κατοίκων της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς ως προς την παροχή σωστής και ολοκληρωμένης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και περίθαλψης.

Η τοπική κοινωνία, προσθέτει ο κ. Παπαχριστοφή δεν πρόκειται να δεχθεί να καθορίζεται το μέλλον της υγειονομικής της περίθαλψης από επιπόλαιες και ανακριβείς εκτιμήσεις που υποβαθμίζουν την πραγματική έκταση του προβλήματος. Οι κάτοικοι της Πόλης Χρυσοχούς δεν είναι διατεθειμένοι να ξανακούσουν ότι πρέπει να αρκεστούν σε πρόχειρες λύσεις.

Η δημόσια υγεία δεν είναι πεδίο για πρόχειρους συμβιβασμούς και εισηγήσεις που υποτιμούν τις πραγματικές ανάγκες ολόκληρης της περιοχής Πόλης Χρυσοχούς, συμπληρώνει.

Επιπρόσθετα καλεί την Κυβέρνηση, η οποία έλαβε την πολιτική απόφαση, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του νέου Νοσοκομείου και να μην επιτρέψει σε δηλώσεις που βασίζονται σε λανθασμένες εκτιμήσεις να δημιουργήσουν νέα εμπόδια.

Ο Δήμος, οι δημότες και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Πόλης Χρυσοχούς θα υπερασπιστούν το δικαίωμα τους στην υγεία με απόλυτη αποφασιστικότητα και δεν πρόκειται να υποχωρήσουν απέναντι σε κανέναν λόγο που επιχειρεί να ανατρέψει το αυτονόητο καταλήγει ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς.