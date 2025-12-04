Ποντάρουν στην τεχνητή νοημοσύνη οι κυπριακές επιχειρήσεις

Τη σταδιακή αύξηση της υιοθέτησης τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις κυπριακές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτους μεγέθους, καταδεικνύουν στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Κατά το 2025, το 9,3% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποίησε κάποια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με 2,6% το 2021, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Ηλεκτρονικού Εμπορίου που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία.

Στο 35% η χρήση AI από μεγάλες επιχειρήσεις

Το 35,1% των μεγάλων επιχειρήσεων κάνει χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, το 15,3% των μεσαίων και το 7,7% των μικρών.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναφέρεται σε συστήματα που χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως text mining, computer vision, αναγνώριση ομιλίας, παραγωγή φυσικής γλώσσας, machine learning και deep learning για τη συλλογή και τη χρήση δεδομένων με αυτονομία, για την πρόβλεψη και τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Η υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται σταθερά σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους. Σε σύγκριση με το 2021, όταν η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης μετρήθηκε για πρώτη φορά, η χρήση τους από τις μεγάλες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 13,0% σε 35,1% το 2025. Η χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης από τις μεσαίες επιχειρήσεις αυξήθηκε από 5,4% το 2021 σε 15,3% το 2025. Στις μικρές επιχειρήσεις, το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από 1,9% σε 7,7%.

Data Analytics

Το πιο δημοφιλές επιχειρηματικό λογισμικό που χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις στην Κύπρο είναι το ERP (Enterprise Resource Planning). Το ERP είναι ένα λογισμικό που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των πόρων (πληροφοριών) της επιχείρησης μεταξύ των εσωτερικών τμημάτων ή λειτουργιών της (π.χ. λογιστήριο, παραγωγή, πωλήσεις, μάρκετινγκ, κτλ.). Κατά το 2025, το 41,0% των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποιεί λογισμικό ERP.

Το δεύτερο πιο δημοφιλές λογισμικό είναι το CRM (Customer Relationship Management). Το CRM είναι λογισμικό για τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες. Διευκολύνει την επικοινωνία με τον πελάτη και βοηθά στην παρακολούθηση των αγοραστικών συνηθειών του. Ο πελάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το 33,1% όλων των επιχειρήσεων στην Κύπρο χρησιμοποιεί λογισμικό CRM.

Ακολουθεί το BI (Business Intelligence), για πρόσβαση και ανάλυση επιχειρηματικών πληροφοριών. Είναι λογισμικό για πρόσβαση και ανάλυση δεδομένων από εσωτερικά συστήματα πληροφορικής και εξωτερικές πηγές. Παρέχει αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων σε αναφορές, περιλήψεις, πίνακες, γραφήματα και χάρτες, με σκοπό να δώσει στους χρήστες λεπτομερείς πληροφορίες για τη λήψη καλύτερων αποφάσεων και καλύτερου στρατηγικού σχεδιασμού. Το 22,1% όλων των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί λογισμικό BI.

Η χρήση οποιουδήποτε είδους επιχειρηματικού λογισμικού (ERP, CRM ή BI) σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το μέγεθος της επιχείρησης. Οι μικρότερες επιχειρήσεις τείνουν να υιοθετούν αυτά τα λογισμικά λιγότερο συχνά, ενώ οι μεσαίες επιχειρήσεις παρουσιάζουν αισθητά υψηλότερα ποσοστά χρήσης και οι μεγάλες ακόμα υψηλότερα. Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι μια επιχείρηση, τόσο πιο πιθανό είναι να κάνει χρήση κάποιου επιχειρηματικού λογισμικού για την υποστήριξη των λειτουργιών της.

Το 33,7% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι οι εργαζόμενοι τους κάνουν ανάλυση δεδομένων από οποιαδήποτε πηγή δεδομένων - εσωτερικές πήγες (συστήματα πληροφοριών της επιχείρησης, αισθητήρες, έξυπνους μετρητές, ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ή εξωτερικές πηγές (από άλλες επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές ή δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από ιστότοπους ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης). Το 16,0% των επιχειρήσεων επιλέγει να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη (άλλη επιχείρηση ή οργανισμό) την ανάλυση των δεδομένων.

Σύνδεση με το διαδίκτυο

Σταθερή σύνδεση με το διαδίκτυο έχει το 98,2% των επιχειρήσεων. Οι συνδέσεις διαδικτύου υψηλής ταχύτητας (100 Mbit/s ή περισσότερο) έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τα τελευταία χρόνια. Το 2025, 87,3% των επιχειρήσεων έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες σύνδεσης υψηλότερες από 100Mbit/s σε σύγκριση με 44,8% το 2021.

Για το 2025, η πιο δημοφιλής ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων στην Κύπρο ήταν μεταξύ 100 και 500 Mbit/s (36,5% όλων των επιχειρήσεων). Οι επιχειρήσεις με μέγιστη ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων μεγαλύτερη από 1 Gbit/s ήταν η δεύτερη πιο δημοφιλής, με 26,2%. Οι επιχειρήσεις με ταχύτητα τουλάχιστον 500 Mbit/s αλλά λιγότερο από 1 Gbit/s και οι επιχειρήσεις με ταχύτητα τουλάχιστον 30 Mbit/s αλλά λιγότερο από 100 Mbit/s ακολουθούν με 24,6% και 8,9% αντίστοιχα. Οι λιγότερο δημοφιλείς ταχύτητες είναι οι κάτω των 30 Mbit/s με 2,0%.

Ηλεκτρονικό εμπόριο

Κατά το 2024, 23,9% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω δικτύων υπολογιστών (εξαιρούνται τα δακτυλογραφημένα e-mails). Το 23,0% των επιχειρήσεων έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών και το 1,9% μέσω μηνυμάτων τύπου “EDI” (Electronic Data Interchange).

Το 17,1% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των ιστότοπων ή εφαρμογών της ίδιας της επιχείρησης, ενώ το 14,1% έλαβε παραγγελίες μέσω ιστότοπων ηλεκτρονικής αγοράς ή εφαρμογών που χρησιμοποιούνται από διάφορες επιχειρήσεις για εμπορία προϊόντων. Το 21,9% των επιχειρήσεων έλαβε παραγγελίες για αγαθά ή υπηρεσίες μέσω ιστότοπων ή εφαρμογών από ιδιώτες καταναλωτές σε σύγκριση με 10,0% των επιχειρήσεων που έλαβαν παραγγελίες από άλλες επιχειρήσεις ή/και δημόσιες αρχές.