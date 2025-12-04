Ανακοίνωση σχετικά με την προσέλευση στον ευρωπαϊκό αγώνα Παφιακός – ΠΑΟΚ

Μετά από αστυνομική σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη , με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Kuutio Homes Παφιακού, του ΠΑΟΚ, της ΚΟΠΕ, της ΑΔΕ Πάφου και του ΚΟΑ, διευκρινίζεται ότι για την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού αγώνα της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2025 αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η επίδειξη κάρτας φιλάθλου στην είσοδο του γηπέδου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας που θα ταξιδέψουν από την Ελλάδα, απαιτείται να περιλαμβάνονται στη λίστα που θα καταθέσει εγκαίρως ο ΠΑΟΚ και, κατά την είσοδό τους στη Δυτική Κερκίδα, να παρουσιάσουν ταυτότητα ή διαβατήριο για ταυτοποίηση των στοιχείων τους .

Λειτουργία εκδοτηρίων & ώρα προσέλευσης

Ο αγώνας θα αρχίσει στις 19:30 (Τρίτη 09/12). Για την ομαλή διεξαγωγή του παιχνιδιού θα λειτουργήσουν δύο εκδοτήρια, προστίθεται στην ανακοίνωση στην Ανατολική / Κεντρική Κερκίδα → φίλαθλοι Kuutio Homes Παφιακού και στην Δυτική Κερκίδα → φίλαθλοι ΠΑΟΚ .

Τα εκδοτήρια θα ανοίξουν από τις 18:00 για την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση του κοινού. Επιπρόσθετα απευθύνεται έκκληση στους φίλαθλους να προσέλθουν νωρίς, ώστε να αποφευχθεί συνωστισμός ή/και ταλαιπωρία.