Ο Όμιλος Caramondani στηρίζει τους επαγγελματίες του αύριο

Στο πλαίσιο της δέσμευσής του για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του μέλλοντος, ο Όμιλος Caramondani ενισχύει συστηματικά τη διασύνδεσή του με την τεχνική εκπαίδευση, παρέχοντας σε μαθητές τεχνικών σχολών ουσιαστική ενημέρωση για τον κλάδο και ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε νέους επαγγελματίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην αγορά εργασίας.

Πρόσφατα, ο Όμιλος Caramondani πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου, παρουσιάζοντας στους μαθητές το ευρύ φάσμα επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ευκαιριών που προσφέρει μέσα από τις εταιρείες του. Τον Όμιλο εκπροσώπησαν η Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, κα. Βαλεντίνα Γρηγορίου, και ο Διευθυντής Εμπορικών Λειτουργιών της Caramondani Plastics, κ. Χρυσοβαλάντης Παπαντώνης, οι οποίοι ανέδειξαν τόσο τις τεχνικές όσο και τις εμπορικές πτυχές των δραστηριοτήτων του Ομίλου, τις διαφορετικές ειδικότητες και δεξιότητες που απαιτούνται, καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης εντός του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Σταύρος Καραμοντάνης, μοιράστηκε παραδείγματα συναδέλφων που ξεκίνησαν την επαγγελματική τους πορεία από θέσεις εισαγωγικού επιπέδου και σήμερα κατέχουν καίριους ρόλους σε εταιρείες του Ομίλου, όπως η OSMO SISTEMI, η Caramondani Engineers και η Caramondani Desalination Plants. Με τον τρόπο αυτό, υπογράμμισε τη διαχρονική προσήλωση του Ομίλου στην επαγγελματική ανάπτυξη, τη συνεχή κατάρτιση και τη δημιουργία σταθερών προοπτικών για τους ανθρώπους του.

Επιπλέον, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, ο Όμιλος Caramondani υποδέχθηκε μαθητές και εκπαιδευτικούς από την Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας στο εργοτάξιο του Νέου Κυπριακού Μουσείου, ενός από τα σημαντικότερα έργα εθνικής κλίμακας που υλοποιούνται αυτή την περίοδο και στο οποίο ο Όμιλος συμμετέχει στην εκτέλεση. Η ομάδα μηχανικών του Ομίλου ξενάγησε τους μαθητές στον χώρο, παρέχοντάς τους άμεση εικόνα για το ευρύ φάσμα επαγγελμάτων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός έργου-ορόσημου αυτού του μεγέθους.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για πιθανούς επαγγελματικούς δρόμους στη Μηχανολογία και την Ηλεκτρολογία, καθώς και σε τεχνικά επαγγέλματα που είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων, όπως ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τεχνικοί ψύξης, συγκολλητές και άλλες ειδικότητες. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, ο Όμιλος στηρίζει τους νέους ώστε να κατανοούν καλύτερα την εργασία στο πεδίο, τις απαιτήσεις των τεχνικών έργων και τις ευκαιρίες καριέρας που προσφέρονται εντός του Ομίλου.

Σε συνέχεια των θεμάτων που αναδείχθηκαν κατά την παρουσίαση στην Τεχνική Σχολή Αυγόρου, η επίσκεψη στο Νέο Κυπριακό Μουσείο ανέδειξε επίσης την προσέγγιση του Ομίλου σε ζητήματα πρακτικής άσκησης, βιωματικής μάθησης και επαγγελματικής ανέλιξης, σημειώνοντας ότι πολλές τέτοιες τοποθετήσεις έχουν εξελιχθεί σε μόνιμες θέσεις εργασίας στον Όμιλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Caramondani προγραμματίζει να προσφέρει θερινές ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε μαθητές τεχνικών σχολών, κυρίως στις εταιρείες Caramondani Desalination Plants και στην Caramondani Engineers. Οι τοποθετήσεις αυτές θα παρέχουν πρακτική εξοικείωση με σύγχρονες υποδομές και τεχνολογίες, συμμετοχή σε απαιτητικά έργα και ανάπτυξη δεξιοτήτων με ουσιαστική αξία για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η δέσμευση του Ομίλου για τη στήριξη των νέων ταλέντων συνεχίζεται, με πρόσθετες επισκέψεις σε σχολεία και συνεργασίες να έχουν ήδη προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες. Μέσα από αυτές τις δράσεις, ο Όμιλος Caramondani συνεχίζει να ενισχύει την τοπική τεχνογνωσία και να δημιουργεί βιώσιμες ευκαιρίες για τη νέα γενιά επαγγελματιών στην Κύπρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τον Όμιλο Caramondani είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.caramondani.com.