Για μόλις €1000: Μετέωρος ο νόμος που εμποδίζει την παγίδευση οδηγών από κινητές κάμερες

Η ολομέλεια της Βουλής ψήφισε προχθές Πέμπτη την πρόταση νόμου του προέδρου των Οικολόγων, Σταύρου Παπαδούρη, που υποχρεώνει τα βανάκια με τις κινητές κάμερες να φέρουν φάρους στην οροφή τους κατά τη διάρκεια των ελέγχων του ορίου ταχύτητας. Παράλληλα, η Βουλή ψήφισε και την τροπολογία του βουλευτή Ανδρέα Θεμιστοκλέους, η οποία απαγορεύει τη στάθμευση σε βαν που φέρει κινητή κάμερα για σκοπούς ελέγχου του ορίου ταχύτητας: Σε απόσταση μικρότερη των 300μ. μετά από σημείο μετάπτωσης του ορίου ταχύτητας σε αυτοκινητόδρομο. Σε σημείο σε αυτοκινητόδρομο στο οποίο το βαν δεν είναι ορατό από απόσταση 300μ. από του...