The Art of REAL ESTATE RETURNS: Εξαιρετικές ευκαιρίες σε εμπορικά ακίνητα από την Gordian

Η αγορά επαγγελματικών ακινήτων στην Κύπρο παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για επενδυτές και επιχειρήσεις που αναζητούν στρατηγικές τοποθεσίες και σύγχρονες υποδομές. Σε αυτό το πλαίσιο, η GoGordian προωθεί επιλεγμένα εμπορικά κτήρια σε Λευκωσία και Λάρνακα. Τα διαθέσιμα ακίνητα αποτελούν ελκυστικές επιλογές για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και για επενδυτικούς σκοπούς με προοπτικές ανάπτυξης.

Αρ. Αναφοράς: 5730

Κτήριο μικτής χρήσης στην Έγκωμη, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 5730)

Το κτήριο μικτής χρήσης στην Έγκωμη αποτελείται από εκθεσιακό χώρο, γραφείο και διαμέρισμα.

Το ακίνητο εφάπτεται στη λεωφόρο Λυκαβητού, έναν από τους κύριους εμπορικούς δρόμους της περιοχής, και βρίσκεται πέντε λεπτά οδικώς από το Mall of Egkomi και δύο από τον κυκλικό κόμβο Αρχαγγέλου.

Ο εκθεσιακός χώρος στο ισόγειο, διαθέτει ημιώροφο και υπόγειο.

Το υπόγειο έχει εμβαδόν 345 τ.μ.

Ο εκθεσιακός χώρος έχει εμβαδόν 250 τ.μ.

Ο ημιώροφος έχει εμβαδόν 110 τ.μ.

Το γραφείο στον πρώτο όροφο έχει εσωτερικό χώρο 110 τ.μ. ενώ το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο έχει εμβαδόν εσωτερικών χώρων 125 τ.μ., 30 τ.μ. καλυμμένες βεράντες και 46 τ.μ. ακάλυπτες βεράντες.

Το διαμέρισμα αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο με κουζίνα, σαλόνι και τραπεζαρία, τρία υπνοδωμάτια (το ένα en-suite) και ένα ξεχωριστό μπάνιο.

Το ακίνητο προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις, όπως καταστήματα, εστιατόρια, πανεπιστήμια και σχολεία, σε μία περιοχή οικιστικών αναπτύξεων.

Είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο.

Είναι ιδανικό για επενδυτές ή επιχειρήσεις που αναζητούν ένα ευέλικτο ακίνητο με ισχυρή προοπτική ενοικίασης σε μία από τις πιο περιζήτητες περιοχές της Λευκωσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αρ. Αναφοράς: 7987

Κτήριο μικτής χρήσης στην Κλήρου, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7987)

Το διώροφο κτήριο μικτής χρήσης βρίσκεται στην είσοδο του χωριού Κλήρου, 750μ από την εκκλησία της Παναγίας Ευαγγελίστριας και 250μ από το τοπικό σχολείο.

Αποτελείται από δύο καταστήματα στο ισόγειο και τέσσερα διαμερίσματα στον πρώτο όροφο, καθώς και υπόγειο με χώρους στάθμευσης και αποθήκευσης.

Τα δύο καταστήματα στο ισόγειο έχουν συνολικό εσωτερικό εμβαδόν 566 τ.μ. και μεσοπάτωμα 227 τ.μ. Το δυτικό κατάστημα λειτουργεί ως γυμναστήριο και το ανατολικό είναι κατάστημα οικοδομικών υλικών. Και τα δύο έχουν πρόσβαση στο μεσοπάτωμα.

Στον πρώτο όροφο του κτηρίου υπάρχουν τέσσερα διαμερίσματα: Ένα τεσσάρων υπνοδωματίων και τρία του ενός υπνοδωματίου. Τα διαμερίσματα έχουν συνολικό εσωτερικό εμβαδόν 475 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 131 τ.μ. και ακάλυπτες βεράντες 55 τ.μ.

Σημειώνεται ότι το γυμναστήριο και το διαμέρισμα των τεσσάρων υπνοδωματίων ενοικιάζονται, προσφέροντας σταθερή απόδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αρ. Αναφοράς: 9143

Διώροφο κτήριο μικτής χρήσης στη Δένεια, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 9143)

Το ακίνητο βρίσκεται 1,5 χλμ. από τον αυτοκινητόδρομο Κοκκινοτριμιθιάς - Αστρομερίτη και 120μ από το κέντρο του χωριού.

Το ακίνητο αποτελεί μερίδιο 75% ενός διώροφου κτηρίου το οποίο αντιστοιχεί σε δύο καταστήματα στο ισόγειο και ένα διαμέρισμα στον πρώτο όροφο.

Το κατάστημα αρ. 1 έχει εσωτερικό εμβαδόν 50 τ.μ. και αποτελείται από χώρο καταστήματος, κουζίνα και τουαλέτα με μπάνιο.

Το κατάστημα αρ. 2 έχει εσωτερικό εμβαδόν 40 τ.μ. και αποτελείται από χώρο καταστήματος, κουζίνα και τουαλέτα με μπάνιο.

Το διαμέρισμα έχει εσωτερικό εμβαδόν 60 τ.μ. και 3 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Αποτελείται από κουζίνα, σαλόνι, ένα υπνοδωμάτιο και ένα μπάνιο.

Υπάρχει συμφωνία διανομής σε ισχύ.

Το ακίνητο είναι κενό και άμεσα διαθέσιμο. Υπόκειται σε Κρατική Χορηγία.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αρ. Αναφοράς: 7947

Κτήριο μικτής χρήσης στην Αγλαντζιά, Λευκωσία (Αρ. Αναφοράς 7947)

Το διώροφο κτήριο μικτής χρήσης βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στη λεωφόρο Λεμεσού και εφάπτεται με το Aluminium Tower. Απέχει μόνο 1,5 χλμ. από το κέντρο της πόλης.

Έχει συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 1,204 τ.μ. Το ισόγειο αποτελείται από τρεις εμπορικές μονάδες με συνολικό εμβαδόν 550 τ.μ. και 268 τ.μ. μεσοπάτωμα, Ο πρώτος όροφος αποτελείται από διαμέρισμα με εμβαδόν 134 τ.μ. και κενά γραφεία με εμβαδόν 252 τ.μ. Υπάρχει επίσης υπόγειος χώρος στάθμευσης.

Σημειώνεται ότι εκδόθηκε πολεοδομική άδεια για πενταώροφο κτήριο μικτής χρήσης, το οποίο περιλαμβάνει δύο ευρύχωρα καταστήματα/εκθεσιακούς χώρους/γραφεία στο ισόγειο και ημιώροφο. Οι υπόλοιποι τέσσερις όροφοι περιλαμβάνουν χώρους γραφείων και αίθουσες συνεδριάσεων, ενώ το υπόγειο αποτελείται από χώρους στάθμευσης και αποθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.

Αρ. Αναφοράς: 7687

Εμπορικό κτήριο στον Άγιο Νικόλαο, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 7687)

Το ακίνητο είναι εμπορικό κτήριο στον Άγιο Νικόλαο, στη λεωφόρο Γεωργίου Γρίβα Διγενή, έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους στη Λάρνακα. Προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση στο κέντρο της πόλης.

Είναι κτισμένο σε τρία οικόπεδα, με συνολικό εμβαδόν 898 τ.μ. Αποτελείται από ενιαίο εκθεσιακό χώρο στο ισόγειο, ένα γραφείο και μία μικρή κουζίνα στον πρώτο όροφο και υπόγειο. Οι εσωτερικοί χώροι και το μεσοπάτωμα έχουν συνολικό εμβαδόν 802 τ.μ. και το υπόγειο 635 τ.μ.

Επί του παρόντος, το ακίνητο είναι ενοικιασμένο, προσφέροντας σταθερή απόδοση.

Για περισσότερες πληροφορίες δες ΕΔΩ.