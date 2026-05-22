Κατεχόμενα: Τον Ιούνιο οι υπογραφές για τον αγωγό μεταφοράς ΦΑ, λέει ο Ουστέλ

Τον Ιούνιο θα υπογραφεί το «πρωτόκολλο» για την κατασκευή αγωγού που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την Τουρκία στο ψευδοκράτος, το οποίο θα κοστίσει 700 εκ δολάρια, ανέφερε ο «πρωθυπουργός», Ουνάλ Ουστέλ σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση με τον Τούρκο Αντιπρόεδρο, Τζεβντέτ Γιλμάζ προχθές στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, μιλώντας στο τ/κ κανάλι 2020, ο κ. Ουστέλ είπε ότι το έργο αφορά την κατασκευή ενός αγωγού διπλού κυλίνδρου με διάμετρο περίπου 55 εκατοστά, μήκους 97 χιλιομέτρων και απόσταση 60 ναυτικών μιλίων.

Τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου, πρόσθεσε, ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας θα μεταβεί στο ψευδοκράτος για την υπογραφή του «πρωτοκόλλου».

Το «έργο του αιώνα», κατά τον Ουνάλ Ουστέλ, θα μεταφέρει ενέργεια, που θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας, αλλά και σε ξενοδοχεία, βιομηχανικές περιοχές και, όλο και περισσότερο, σε κατοικίες.

Οι μελέτες σκοπιμότητας έχουν ολοκληρωθεί και η διαδικασία είναι έτοιμη να αρχίσει, πρόσθεσε.

Μιλώντας για την πιθανότητα περαιτέρω ενεργειακής συνεργασίας μέσω αυτού του αγωγού, ο κ. Ουστέλ είπε ότι εάν η ε/κ πλευρά θέλει ειρήνη θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία και η ενέργεια να μεταφερθεί από την Κύπρο μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη.

Η ενεργειακή συνεργασία με την Τουρκία έχει φτάσει σε στρατηγικό επίπεδο, ανέφερε ο κ. Ουστέλ, λέγοντας ότι λήφθηκε απόφαση να προχωρήσουν με το έργο κατασκευής αγωγού φυσικού αερίου, υπό το φως της πρόθεσης της ΕΕ να μεταβεί σε ένα εναλλακτικό ενεργειακό μοντέλο.

Υπενθύμισε ότι πριν από περίπου δύο χρόνια, υπογράφηκε «πρωτόκολλο» με την Τουρκία για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω υποθαλάσσιου καλωδίου, οι μελέτες σκοπιμότητας γι’ αυτό ολοκληρώθηκαν και ετοιμάστηκαν οι τελικές εκθέσεις. Ο Ουνάλ Ουστέλ υποστήριξε ότι αυτός ο αγωγός θα πρέπει να ενωθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο διασύνδεσης, αλλά κάτι τέτοιο δεν έτυχε έγκρισης από την Ένωση στις συναντήσεις που έγιναν με την Τουρκία.

Ισχυρίστηκε ότι εξαιτίας του Προέδρου Χριστοδουλίδη δεν εγκρίθηκε η διασύνδεση από την ΕΕ, επειδή προωθεί τον αγωγό Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου. Το πιο σωστό, υποστήριξε, είναι ολόκληρο το νησί της Κύπρου να συνδεθεί με την Ευρώπη μέσω της Τουρκίας.

Το έργο μεταφοράς ηλεκτρισμού με καλώδιο, συνέχισε, δεν εγκαταλείφθηκε πλήρως κι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνούσε, θα μπορούσε να ξανάρθει στην ατζέντα. Ωστόσο, ανέφερε ο κ. Ουστέλ, Τουρκία και ψευδοκράτος προχωρούν σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο και ήρθε η ώρα η «τδβκ» ν’ αποκτήσει φυσικό αέριο.

Δεδομένου, πρόσθεσε ότι ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός στην Κερύνεια της «αρχής ηλεκτρισμού» λειτουργεί με βρώμικα καύσιμα και προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση, οι τουρμπίνες και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα μετατραπούν σε φυσικό αέριο.

Απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις ο κ. Ουστέλ είπε ότι θα γίνουν μειώσεις μισθών στους «βουλευτές» 10% και 5% στους «πολιτικά» διορισθέντες «στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης» και το σχετικό «νομοσχέδιο» έχει σταλεί στη «βουλή».

Αναφερόμενος στις συζητήσεις για τις πρόωρες «εκλογές», είπε ότι η «κυβέρνηση» συνεχίζει την υλοποίηση των έργων που υποσχέθηκε και οι «βουλευτικές» θα γίνουν το 2027.

