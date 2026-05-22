17 Νοέμβρη: Μπορεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Γιωτόπουλος; Αναίρεση της απόφασης για την αποφυλάκιση του μελετά ο Άρειος Πάγος

Το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης μελετά για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την εγκληματική δράση της 17Ν ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης.

Με παραγγελία του Εισαγγελέα του Άρειου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα μετά την έκδοση της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου του Εφετείου Πειραιά, ο αντεισαγγελέας του Ανωτάτου δικαστηρίου ζήτησε την απόφαση (βούλευμα) και μελετά την άσκηση αναίρεσης.

Η απόφαση του σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται σύντομα.

Η πόρτα της φυλακής για τον Γιωτόπουλο μετά από 24 χρόνια εγκλεισμού άνοιξε με την πέμπτη κατά σειρά αίτηση που είχε υποβάλλει, ενώ είχε προηγηθεί αρνητική πρόταση του εισαγγελέα πρωτοδικών, του δικαστικού συμβουλίου του πρώτου βαθμού και αρνητική πρόταση του εισαγγελέα που εισηγήθηκε στο δικαστικό συμβούλιο του Εφετείου.

Σημειώνεται ότι με νόμο που ψηφίστηκε πριν λίγα χρόνια οι πολυισοβίτες προφυλακίζονται μετά από 25 χρόνια πραγματικής έκτισης της ποινής τους. Δηλαδή ο Γιωτόπουλος κανονικά θα αποφυλακιζόταν σε ένα χρόνο και κάτι

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος συνελήφθη το 2002, όταν ξεκίνησε η εξάρθρωση της τρομοκρατικής οργάνωσης 17Ν και παρέμεινε κρατούμενος, ενώ ουδέποτε δήλωσε μεταμέλεια για τις πράξεις του, ούτε αποδέχθηκε ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός των δολοφονιών της οργάνωσης για τις οποίες και καταδικάστηκε.

Μετά την αποφυλάκιση του παραμένουν κρατούμενοι οι καταδικασθέντες σε πολυετείς ισόβιες καθείρξεις ο Δημήτρης Κουφοντίνας και οι αδελφοί Σάββας και Χριστόδουλος Ξηρός.

