Σε νέα εποχή ανάπτυξης και κερδοφορίας ο Όμιλος Λαϊκού. Επιστροφή στα μερίσματα μετά από 20 χρόνια

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των εταιρειών του Ομίλου Λαϊκού, η οποία περιλαμβάνει τις εταιρείες Λαϊκόν Καφεκοπτείον Δημόσια Λτδ, ΛΟΕΛ Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Laiko Holdings Public Ltd.

Η φετινή συνέλευση θεωρείται ορόσημο για τον Όμιλο, καθώς σηματοδοτεί την είσοδο σε μια νέα εποχή επιτυχιών, επιτυγχάνοντας τον στόχο της επαναφοράς σε πορεία σταθερής κερδοφορίας, που είχε τεθεί πριν από μια δεκαετία.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2024 καταδεικνύουν την ισχυρή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου, με τον κύκλο εργασιών να παρουσιάζει αύξηση 5,85% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα συνολικά καθαρά κέρδη μετά τους φόρους σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 23,6%. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις επιδόσεις της Laiko Cosmos Trading Ltd, η οποία καταγράφει συνεχή ανοδική της πορεία μέσω οργανικής ανάπτυξης. Αντίστοιχα καλά αποτελέσματα καταγράφηκαν και για το 2025, τα οποία θα παρουσιαστούν στην επόμενη συνέλευση.

Η σημαντικότερη ίσως ανακοίνωση της συνέλευσης αφορά την υιοθέτηση μερισματικής πολιτικής. Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι, μετά την ολοκλήρωση της αναδιοργάνωσης, θα προχωρήσει την διαδικασία για καταβολή μερίσματος. Πρόκειται για την πρώτη φορά που θα πληρωθεί μέρισμα στους μετόχους μετά από 20 χρόνια.

Τέλος, ο Πρόεδρος Μίνως Χαραλάμπους έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό, σημειώνοντας ότι ο Όμιλος έχει πιστοποιηθεί ως "Great Place to Work" από τον Νοέμβριο του 2025. Η διοίκηση εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τους εργαζόμενους, τους μετόχους και τους συνεργάτες, τονίζοντας ότι η συλλογική προσπάθεια είναι αυτή που επιτρέπει στον Όμιλο Λαϊκού να ατενίζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα.