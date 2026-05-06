Χαμηλά τα ποσοστά απασχόλησης σε πολυεθνικές στην Κύπρο, σύμφωνα με τη Eurostat

Η Κύπρος καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, με μόλις το 18% των εργαζόμενων να απασχολούνται σε αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat την Τετάρτη. Παράλληλα, η συνολική παρουσία των πολυεθνικών ομίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών παραμένει ισχυρή, αναδεικνύοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024 λειτουργούσαν συνολικά 149.678 όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών. Από αυτούς, 96.201 όμιλοι ελέγχονταν από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14.098 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Μεταξύ των χωρών που ασκούν τον μεγαλύτερο έλεγχο σε αυτούς τους ομίλους, η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση με 15.342 ομίλους, ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 13.805 και την Ελβετία με 10.824, ενώ η Κύπρος βρίσκεται σχεδόν στη μέση της λίστας με 3.390 ομίλους, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά μια ελαφριά ανάκαμψη μετά από τη διαρκή πτώση των τελευταίων ετών.

Σημαντικό μερίδιο των πολυεθνικών επιχειρήσεων ελέγχεται και από χώρες εκτός των δύο αυτών ευρωπαϊκών πλαισίων. Συγκεκριμένα, 39.379 όμιλοι βρίσκονται υπό τον έλεγχο άλλων χωρών, με το Ηνωμένο Βασίλειο να προηγείται με 14.118, τις Ηνωμένες Πολιτείες με 8.003 και την Κίνα μαζί με το Χονγκ Κονγκ με 2.135.

Σε όρους απασχόλησης, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις απασχολούν 51,6 εκατομμύρια άτομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών, που αντιστοιχεί στο 30% της συνολικής απασχόλησης στην επιχειρηματική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων της βιομηχανίας, των κατασκευών και των υπηρεσιών.

Οι μεγαλύτερες αναλογίες απασχόλησης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις καταγράφονται στο Λουξεμβούργο με 54 τοις εκατό, στην Τσεχία και τη Σουηδία με 44%, στην Ελβετία με 43% και στη Νορβηγία με 42%. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στην Ελλάδα με 14% στην Κύπρο με 18% και στην Ισλανδία με 18%.

