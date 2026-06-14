Ανοίγει το TAXISnet για τις φορολογικές δηλώσεις 2025 - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να αποφύγετε τα πρόστιμα

Μέχρι το τέλος της νέας εβδομάδας αναμένεται να αναρτηθεί στο Σύστημα TAXISnet η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (χωρίς λογαριασμούς) για το φορολογικό έτος 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής.

Όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, με σχετικό Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 260/2026) που εκδόθηκε έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης αλλά και πληρωμής των φόρων και εισφορών ορίστηκε η 31η Οκτωβρίου 2026. Μέχρι την ημερομηνία αυτή, η διευθέτηση των οφειλών θα γίνεται χωρίς την επιβολή τόκων και επιβαρύνσεων.

Ποιοι έχουν υποχρέωση υποβολής

Υποχρέωση να υποβάλουν τη Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το 2025 υπερβαίνει τις €19.500.

Λόγω της συνεχούς διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, ο αριθμός των φετινών δηλώσεων αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με τις 337,4 χιλιάδες δηλώσεις που υποβλήθηκαν οριστικά για το έτος 2024.

Αυξάνεται το πρόστιμο για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις

Στο πλαίσιο της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης και με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης, η καμπάνα για την εκπρόθεσμη υποβολή γίνεται πιο αυστηρή. Συγκεκριμένα, το πρόστιμο αυξάνεται στα €150, σε σχέση με τα €100 που ίσχυαν για τα προηγούμενα έτη.

Όλοι οι αυτοματισμοί και οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί

Στη δήλωση του 2025 διατηρούνται όλοι οι αυτοματισμοί που διευκολύνουν τους φορολογουμένους:

Για συνταξιούχους: Με την καταχώριση των αναγνωριστικών στοιχείων (ΑΚΑ, Ημερομηνία Γέννησης και Φύλο), συμπληρώνονται αυτόματα το ποσό της σύνταξης και οι κρατήσεις (φόρος και ΓεΣΥ), βάσει στοιχείων από το Γενικό Λογιστήριο και τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

Για αυτοεργοδοτούμενους: Με τα ίδια στοιχεία, το σύστημα ανακτά και συμπληρώνει αυτόματα τις εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ.

Προσυμπληρωμένα στοιχεία: Θα εμφανίζονται έτοιμα τα στοιχεία εργοδότη (ΑΦΤ και επωνυμία) και τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών από το προηγούμενο έτος.

Το σύστημα θα προβαίνει αυτόματα στον υπολογισμό των τελικών ποσών στο μέρος «Υπολογισμός Φόρου» (Φόρος Εισοδήματος, ΓεΣΥ και Έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα).

Προσοχή στην «Οριστική Υποβολή»

Ο Έφορος Φορολογίας επέστησε την προσοχή των πολιτών ότι η δήλωση πρέπει να υποβληθεί οριστικά. Όσες δηλώσεις παραμείνουν στην κατάσταση «Σε Προσωρινή Παραλαβή» θεωρούνται εκκρεμείς και δεν έχουν παραληφθεί από το Τμήμα.

Αμέσως μετά την Οριστική Υποβολή, εάν προκύπτει οφειλή, αυτή εμφανίζεται στη Φορολογική Πύλη και θα πρέπει να εξοφληθεί ηλεκτρονικά μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ