Βελτιωμένη η εικόνα του τουρισμού παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή - Προβλήματα στον κλάδο με την υποστελέχωση

Συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία του κυπριακού τουρισμού εμφανίστηκε ο νέος πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Γιάννος Πανταζής, παρά τις επιπτώσεις που άφησε η κρίση στη Μέση Ανατολή στις κρατήσεις και στη ζήτηση. Σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του Πολίτη 107,6 και 97,6 και στην εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», αναφέρθηκε στην εικόνα της φετινής τουριστικής περιόδου, στην ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του τομέα, στις προοπτικές των βασικών αγορών, αλλά και στις προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, με κυριότερη την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Σε σχέση με την πορεία της φετινής τουριστικής περιόδου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε ότι ο κυπριακός τουρισμός επηρεάστηκε σημαντικά από την κρίση στη Μέση Ανατολή, με ακυρώσεις που καταγράφηκαν κυρίως τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, καθώς και με επιβράδυνση στις νέες κρατήσεις.

Παρά τα προβλήματα, από τον Ιούνιο και μετά η εικόνα παρουσιάζει βελτίωση. Αν και οι νέες κρατήσεις εξακολουθούν να κινούνται χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα, η διαφορά έχει περιοριστεί αισθητά.

Καθοριστικής σημασίας, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν η διατήρηση των πτητικών προγραμμάτων, καθώς και η επιλογή των περισσότερων ξενοδοχειακών μονάδων να παραμείνουν σε λειτουργία παρά τις δυσκολίες και το αυξημένο κόστος, ώστε να διαφυλαχθεί η εικόνα της Κύπρου ως ασφαλούς και αξιόπιστου προορισμού.

Οι κρατήσεις τελευταίας στιγμής και η ευελιξία της αγοράς

Παρόλα αυτά, ο κ. Πανταζής επισήμανε ότι παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές.

Όπως είπε, οι ξενοδόχοι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν μια σειρά από εργαλεία για την τόνωση της ζήτησης, όπως ειδικές προσφορές, πρόσθετα κίνητρα προς ταξιδιωτικούς πράκτορες και άλλες στοχευμένες εμπορικές ενέργειες.

«Ποτέ δεν είναι αργά», ανέφερε, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης της εικόνας κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Πρωταράς και Λάρνακα δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις

Αναλύοντας την εικόνα ανά επαρχία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ σημείωσε ότι ο Πρωταράς φαίνεται να αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες τη φετινή χρονιά.

Η Αγία Νάπα παρουσιάζει καλύτερες επιδόσεις, ενώ μειώσεις καταγράφονται και στη Λάρνακα. Η Πάφος επηρεάζεται επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό.

Όπως πρόσθεσε, οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην Κύπρο, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων και οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά διεθνώς επηρεάζουν συνολικά τη ζήτηση για ταξίδια και διακοπές.

Το όραμα για τουρισμό ολόχρονης διάρκειας

Πέρα από τη διαχείριση των άμεσων προκλήσεων, ο κ. Πανταζής εξέφρασε την άποψη ότι η Κύπρος πρέπει να συνεχίσει την πορεία προς την καθιέρωσή της ως ολόχρονου ή, τουλάχιστον, δεκάμηνου τουριστικού προορισμού.

Υπενθύμισε ότι ο τουρισμός συνεισφέρει περίπου το 14% του ΑΕΠ, ενώ οι ευρύτερες επιδράσεις του στην οικονομία ανεβάζουν τη συμβολή του στο 18%-19%.

Κατά την εκτίμησή του, η στενή συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με αυξημένες επενδύσεις στην τουριστική ανάπτυξη, μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω τις επιδόσεις του τομέα.

Στοχευμένες προσαρμογές στις αγορές

Σε ό,τι αφορά τη στρατηγική προσέγγισης των ξένων αγορών, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ δεν θεωρεί ότι απαιτείται αλλαγή πλεύσης, αλλά στοχευμένες προσαρμογές εκεί όπου χρειάζεται.

Όπως ανέφερε, η βρετανική αγορά παραμένει η σημαντικότερη για την Κύπρο, ενώ το Ισραήλ αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά και η Πολωνία συνεχίζει να αναπτύσσεται με δυναμικούς ρυθμούς.

Την ίδια στιγμή, εκτίμησε ότι πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω αγορές όπως η Γερμανία και η Ρουμανία, χωρίς να ανατραπεί η υφιστάμενη στρατηγική.

Ανάγκη για μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων

Οι πρόσφατες εξελίξεις, σύμφωνα με τον κ. Πανταζή, ανέδειξαν και την ανάγκη καλύτερης προετοιμασίας για μελλοντικές κρίσεις.

Όπως είπε, απαιτείται στενότερη συνεργασία μεταξύ πολιτείας και ιδιωτικού τομέα, μέσα από τη δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών διαχείρισης κρίσεων που θα επιτρέπουν ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντίδραση σε έκτακτες καταστάσεις.

Παράλληλα, απέδωσε εύσημα στο Υφυπουργείο Τουρισμού για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης του συντονισμού.

Οι τιμές, οι προσφορές και οι διανυκτερεύσεις

Αναφερόμενος στο κόστος διακοπών για τους Κύπριους, ο κ. Πανταζής είπε ότι ο ΠΑΣΥΞΕ παροτρύνει τα μέλη του να προσφέρουν λογικά πακέτα διαμονής, αν και η εμπορική πολιτική αποτελεί ευθύνη της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Όπως σημείωσε, φέτος υπάρχουν αρκετές προσφορές διαθέσιμες είτε μέσω των ιστοσελίδων των ξενοδοχείων είτε μέσω απευθείας κρατήσεων, καλώντας το κοινό να διερευνήσει τις διαθέσιμες επιλογές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της ελάχιστης διαμονής, αναγνωρίζοντας ότι οι σχετικές επικρίσεις από πολίτες είναι δικαιολογημένες. Εκτίμησε μάλιστα ότι, λόγω των χαμηλότερων κρατήσεων σε σύγκριση με το 2024, αρκετά ξενοδοχεία θα πρέπει να επανεξετάσουν τις πολιτικές τους.

«Δεν είναι λογικό να απαιτούνται τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις όταν θα μπορούσε να προσφέρεται και η δυνατότητα διαμονής για δύο βράδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το ανθρώπινο δυναμικό ως βασικό κεφάλαιο

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο χαρακτήρισε ως το σημαντικότερο κεφάλαιο της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, οι υπηρεσίες που προσφέρει ο τουριστικός τομέας βασίζονται στους ανθρώπους και όχι στις μηχανές, γι’ αυτό και η συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις παραμένει απαραίτητη.

Η έλλειψη προσωπικού και η ανάγκη επένδυσης στην εκπαίδευση

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, εκφράζοντας ανησυχία για το γεγονός ότι ολοένα και λιγότεροι νέοι επιλέγουν να εργαστούν στη ξενοδοχειακή και τουριστική βιομηχανία.

Τόνισε ότι ο κλάδος προσφέρει ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης και ικανοποιητικές απολαβές, υπογραμμίζοντας πως η αντιμετώπιση του προβλήματος περνά μέσα από την εκπαίδευση και τη δημιουργία ισχυρότερων κινήτρων προς τους νέους.

«Η εκπαίδευση είναι ίσως το σημαντικότερο στοιχείο», ανέφερε, τονίζοντας ότι η σωστή ενημέρωση για τις προοπτικές που προσφέρει ο τουρισμός μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στον κλάδο.