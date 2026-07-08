Από την Πόλη Χρυσοχούς… στη Λευκωσία, για δουλειά

Το κάθε νοσηλευτήριο έχει τη δική του δομή και υπάρχει ανάγκη για συγκεκριμένη στελέχωση, ήταν η απάντηση του εκπροσώπου Τύπου του ΟΚΥπΥ, Χαράλαμπου Χαριλάου, στο ραδιόφωνο του Πολίτη και την εκπομπή «Δεύτερη Ματιά», όταν κλήθηκε να εξηγήσει τη γεωγραφική απόσταση που χρειάζονται κάποιοι νοσηλευτές για να προσέλθουν στις εργασίες τους, με πιο έντονο παράδειγμα την Πόλη Χρυσοχούς, απ΄όπου για να φθάσει κάποιος στη Λευκωσία για να εργαστεί και να επιστρέψει στο σπίτι του χρειάζεται ένα... δωδεκάωρο. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, είπε, απαιτούνται 980 νοσηλευτές για να λειτουργήσουν όλες οι δομές, ενώ στα υπόλοιπα νοσηλευτήρια απαιτείται μικρότερος αριθμός. Υπάρχει, παραδέχθηκε, μεγάλο ενδιαφέρον νοσηλευτών από Πάφο και Λεμεσό, όμως οι θέσεις στα νοσοκομεία της Πάφου και της Λεμεσού είναι, τόνισε, περιορισμένες.

Μοριοδότηση και διευκολύνσεις

Για αυτούς που διανύουν μεγάλες αποστάσεις και αιτούνται μετάθεση, ανέφερε ο εκπρόσωπος του ΟΚΥπΥ, γίνεται μοριοδότηση με την πρόσληψή τους, καθώς μπορεί να εργάζονται τρία συνεχόμενα δωδεκάωρα για να κάθονται 4 μέρες και με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η σύνδεση της οικογένειας. Ο κατάλογος δημοσιοποιείται κάθε χρόνο και όλοι γνωρίζουν ποια είναι η σειρά τους, η οποία δεν μπορεί να παρακαμφθεί από κανέναν, ανέφερε ο κ. Χαριλάου, εξηγώντας ότι έτσι υπάρχει διαφάνεια και διασφαλίζεται η συνοχή των μετακινήσεων. Η Πάφος, είπε, έχει μόνο 8 νέες θέσεις και αυτές θα πληρωθούν από νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται Λευκωσία ή Λεμεσό, διαθέτουν τα περισσότερα μόρια και πηγαινοέρχονται για 5-6 χρόνια.

Κόπωση και ποιότητα φροντίδας

Ερωτηθείς για την ανησυχία που προκύπτει, σχετικά με την ποιότητα της εργασίας νοσηλευτών οι οποίοι χρειάζονται δυόμισι με τρεις ώρες διαδρομή για να φθάσουν στην εργασία τους και είναι ήδη κουρασμένοι, ο κ. Χαριλάου απάντησε ότι παρέχονται διευκολύνσεις, όπως η ευκαιρία να εργαστεί ένας νοσηλευτής δωδεκάωρο κάποιες μέρες για να καλύψει τις ώρες του και να προσέλθει στην εργασία του λιγότερες μέρες.

Κάποιοι τα παρατούν

Φιλοξενούμενος στην ίδια εκπομπή, ο πρόεδρος του κλάδου νοσηλευτών της ΠΑΣΥΔΥ, Πρόδρομος Αργυρίδης, παραδέχθηκε ότι στατιστικά υπάρχει ανταπόκριση για πρόσληψη περίπου τα 2/3 των θέσεων που διατίθενται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Οι περισσότεροι, ανέφερε, προέρχονται από τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και για αυτούς υπάρχει λεωφορείο. Αυτή τη στιγμή είπε, 40 νοσηλευτές από Πάφο και 135 από Λεμεσό πηγαινοέρχονται Λευκωσία, εν αναμονή αιτήματός τους να μετακινηθούν όταν έρθει η σειρά τους. Υπήρξαν ωστόσο περιπτώσεις, παραδέχθηκε, κατά τις οποίες παραιτήθηκαν στην πορεία μη αντέχοντας την ταλαιπωρία.