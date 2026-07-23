Ο Τραμπ κοίταξε προς την Κύπρο: Αναδημοσίευσε συνέντευξη του υπουργού Ενέργειας - «Επιβεβαιώνει ότι είμαστε αξιόπιστος εταίρος», λέει ο Δαμιανός

Η αναδημοσίευση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για την ενεργειακή στρατηγική της χώρας αποτελεί «σημαντική ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο», ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο κ. Δαμιανού σημείωσε ότι η ενέργεια του Αμερικανού Προέδρου «επιβεβαιώνει ότι η χώρα μας αποτελεί αξιόπιστο εταίρο στην προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, της περιφερειακής συνεργασίας και της σταθερότητας».

«Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που δημιουργούνται, ενισχύοντας τη γεωπολιτική θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε.

Η αναδημοσίευση από τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, των θέσεών μας για την ενεργειακή στρατηγική της Κυπριακής Δημοκρατίας αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για τον ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.… pic.twitter.com/S15RaCa2Hc — Michael Damianos (@MichaelDamianos) July 23, 2026

Η αναδημοσίευση από τον Τραμπ

Η παρέμβαση του Υπουργού Ενέργειας ήρθε μετά την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Truth Social, παλαιότερης αποκλειστικής συνέντευξης που παραχώρησε ο κ. Δαμιανός στην αμερικανική ιστοσελίδα Breitbart News.

Η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, που καταγράφηκε στις 22 Ιουλίου 2026, αναπαρήγαγε τον τίτλο του δημοσιεύματος μαζί με σύνδεσμο προς το σχετικό άρθρο.

Σύμφωνα με το Breitbart, η συνέντευξη είχε δοθεί τον περασμένο μήνα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Κύπριου Υπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες για επαφές που αφορούσαν τις κυπριακές έρευνες και την ανάπτυξη φυσικού αερίου και δημοσιεύθηκε χθες.

Οι δηλώσεις για τον ρόλο των ΗΠΑ

Στη συνέντευξή του, ο κ. Δαμιανός είχε χαρακτηρίσει «ζωτικής σημασίας» την προσωπική εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στα ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

«Πιστεύω ότι η εμπλοκή του Προέδρου Τραμπ σε αυτό είναι ζωτικής σημασίας και νομίζω ότι το αποτύπωμα είναι ήδη εκεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτή την Κυβέρνηση», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι «αν ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν εκεί σε σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά».

Ο Υπουργός είχε επίσης τονίσει ότι η Λευκωσία θεωρεί την αμερικανική εμπλοκή στην περιοχή «θεμελιώδη για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή η Κύπρος είναι και θέλει να είναι αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μπορούν να βασιστούν σε εμάς», είχε αναφέρει, περιγράφοντας την Κυπριακή Δημοκρατία ως μια χώρα της ΕΕ και δημοκρατικό εταίρο στην περιοχή που μπορεί να στηρίξει τα συμφέροντα των συμμάχων της.