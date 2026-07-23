Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη Μ. Δαμιανού για «ζωτικής σημασίας» εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου στα ενεργειακά

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social παλαιότερη αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου Μιχάλης Δαμιανός στην αμερικανική ιστοσελίδα Breitbart News, στην οποία ο Κύπριος Υπουργός χαρακτήριζε «ζωτικής σημασίας» την προσωπική εμπλοκή του Αμερικανού Προέδρου στα ενεργειακά ζητήματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Η ανάρτηση του κ. Τραμπ, η οποία καταγράφηκε την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, αναπαράγει αυτούσιο τον τίτλο του δημοσιεύματος, συνοδευόμενο από τον σύνδεσμο προς το άρθρο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ο κ. Δαμιανός παραχώρησε τη συνέντευξη τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ για σειρά επαφών σχετικά με την πορεία των κυπριακών ερευνών και της ανάπτυξης φυσικού αερίου. Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε στο Breitbart χθες.

«Πιστεύω ότι η εμπλοκή του Προέδρου Τραμπ σε αυτό είναι ζωτικής σημασίας, και νομίζω ότι το αποτύπωμα είναι ήδη εκεί. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτή την Κυβέρνηση», ανέφερε ο Κύπριος Υπουργός. «Για να είμαι ειλικρινής, αν ο Πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν εκεί σε σχέση με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά» πρόσθεσε.

Ο ίδιος είπε ότι επιθυμούσε να περάσει με σαφήνεια το μήνυμα ότι η Λευκωσία θεωρεί την αμερικανική εμπλοκή στην περιοχή «θεμελιώδη για την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής».

«Βρισκόμαστε εδώ επειδή η Κύπρος είναι και θέλει να είναι αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μπορούν να βασιστούν σε εμάς», δήλωσε ο Υπουργός, περιγράφοντας τη Δημοκρατία ως «μια χώρα της ΕΕ, μια μικρή χώρα, μια δημοκρατική χώρα στην περιοχή που μπορεί να στηρίξει τα συμφέροντα των εταίρων μας». «Είμαστε μαζί σας, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες, μας αρέσει αυτό που βλέπουμε», συμπλήρωσε.

Κοιτάσματα 20 Tcf και οι δύο αμερικανικοί κολοσσοί

Ο Υπουργός αναφέρθηκε σε αποθέματα της τάξης των 20 τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών (Tcf) εντός της κυπριακής ΑΟΖ, σημειώνοντας ότι τα μεγέθη είναι δυσανάλογα προς το μέγεθος της χώρας. «Είμαστε ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Ως προς τις δικές μας ανάγκες, το ένα Tcf θα κάλυπτε κάτι σαν τις ανάγκες μας για εκατοντάδες χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι θα εξάγουμε πάνω από το 99 τοις εκατό όσων παράγουμε» είπε. Εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι τα αποθέματα θα αποδειχθούν μεγαλύτερα στο μέλλον.

Κομβικό ρόλο, όπως ανέφερε, διαδραματίζουν οι δύο αμερικανικοί ενεργειακοί κολοσσοί που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ. «Το σημαντικότερο που πρέπει να αναφέρω είναι ότι έχουμε στην Κύπρο τους δύο μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους — έχουμε τη Chevron, έχουμε την Exxon-Mobil», σημείωσε. Η Chevron είναι διαχειρίστρια του κοιτάσματος «Αφροδίτη», ενώ η ExxonMobil των κοιτασμάτων «Πήγασος» και «Γλαύκος», τα οποία υπολογίζονται μεταξύ πέντε και έξι Tcf.

«Θεωρούμε τη συμμετοχή αυτών των οντοτήτων ισοδύναμης σημασίας για εμάς, για τη χώρα», ανέφερε ο Υπουργός, προσθέτοντας ότι η αμερικανική παρουσία «σε επίπεδο πολιτικής και συνδρομής στην περιοχή» — από την Ελλάδα και ανατολικότερα — είναι «εξαιρετικά σημαντική ως προς την ενεργειακή ασφάλεια». αναφέρθηκε ειδικότερα στην παρουσία της ExxonMobil, μίας «από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου και αερίου στον κόσμο, με ουσιαστική εμπειρία σε βαθιά νερά».

Η αιγυπτιακή διέξοδος, το σχήμα «3+1» και ο ορίζοντας του 2028

Ως προς τη διάθεση του αερίου, ο Υπουργός ανέφερε ότι μέρος της παραγωγής θα κατευθυνθεί στην Αίγυπτο και από εκεί στην ευρωπαϊκή αγορά. «Είναι σημαντικό για τις εταιρείες, είναι σημαντικό για την Αίγυπτο, είναι σημαντικό για την Κύπρο, είναι σημαντικό για την ΕΕ», δήλωσε, εξηγώντας ότι «η ευρωπαϊκή αγορά βασιζόταν μέχρι πριν από λίγα χρόνια στο ρωσικό αέριο — αυτή η εξάρτηση μειώνεται».

Όπως εξήγησε, η Αίγυπτος αριθμεί περίπου 120 εκατομμύρια κατοίκους και χρειάζεται περισσότερο αέριο από όσο διαθέτουν τα δικά της, φθίνοντα, αποθέματα.

Ο Κύπριος Υπουργός απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τετραμερή συνεργασία «3+1» (Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ – ΗΠΑ). «Η εταιρική σχέση 3+1 είναι εξαιρετικά σημαντική, υπό την έννοια ότι το Ισραήλ είναι εξαιρετικά σημαντικός εταίρος για εμάς, τόσο ως προς την ενέργεια όσο και ως προς όλα τα υπόλοιπα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η Ελλάδα είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικός παίκτης για την Κύπρο, αλλά και για τις ΗΠΑ».

Αναφερόμενος στον χρονικό ορίζοντα, ο Υπουργός εκτίμησε πως «η ιδέα είναι ότι η ΑΟΖ της Κύπρου, μεταξύ του 2028 και ίσως είκοσι χρόνια από τώρα, θα έχει αρκετό αέριο να βγάλει, οπότε θεωρούμε ότι μπορούμε να είμαστε παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή» — «μαζί με τους εταίρους και, φυσικά, με τη συνδρομή και την ευλογία, θα έλεγα, των ΗΠΑ».

Ως προς την ευρύτερη ευρωπαϊκή εικόνα, ο κ. Δαμιανός εκτίμησε ότι η Ελλάδα θα αναδειχθεί στον βασικό παίκτη της ηπείρου, μέσω και του διαδρόμου που θα τροφοδοτεί από την Αλεξανδρούπολη Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία και Ουκρανία. «Το αέριο ήρθε για να μείνει», σημείωσε, εκτιμώντας ότι ακόμη και ως καύσιμο-γέφυρα προς την πράσινη μετάβαση θα χρειάζεται για τουλάχιστον τριάντα χρόνια. Για χώρες όπως η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο παρατήρησε: «Χάνουν την ευκαιρία; Σίγουρα τη χάνουν». Και κατέληξε: «Η ενέργεια είναι πολύ γεωπολιτική, οπότε χρειαζόμαστε τις σωστές συνεργασίες».

Το Κέντρο του Χιούστον και το τελικό μήνυμα

Στις επαφές του κ. Δαμιανού στις ΗΠΑ τον Ιούνιο περιλαμβάνονταν το Φόρουμ Αερίου Ανατολικής Μεσογείου και το Παγκόσμιο Ενεργειακό Φόρουμ του Atlantic Council στην Ουάσιγκτον, καθώς και η ίδρυση, στο Πανεπιστήμιο Rice του Χιούστον, του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, με τη συμμετοχή Αμερικανών, Ελλήνων και Ισραηλινών αξιωματούχων.

Η ίδρυση του Κέντρου, όπως ανέφερε ο Υπουργός, αποτελεί «άλλη μία ένδειξη της θέσης της Κυβέρνησης του Προέδρου Τραμπ ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της σχέσης», προσθέτοντας ότι «είμαστε μια μικρή χώρα και χρειαζόμαστε κάθε βοήθεια που μπορούμε να λάβουμε από τις ΗΠΑ». «Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε.

Κλείνοντας, ο Κύπριος Υπουργός είπε ότι «αν υπήρχε ένα μήνυμα που θα ήθελα να περάσω, θα ήταν ότι η παρουσία των ΗΠΑ και η σύνδεσή τους με αυτά είναι θεμελιώδης για την ενεργειακή μας ασφάλεια — και λέγοντας ενεργειακή μας ασφάλεια εννοώ την Ανατολική Μεσόγειο». «Θέλω να περάσω το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι και θα είναι αξιόπιστος εταίρος για τις ΗΠΑ τα χρόνια που έρχονται» και πρόσθεσε ότι «χαιρόμαστε που βλέπουμε τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο. Νομίζω ότι από τις συζητήσεις που είχαμε με Αμερικανούς αξιωματούχους, φαίνεται ότι αυτό είναι κάτι που λαμβάνεται πολύ, πολύ σοβαρά γενικά, αλλά και ειδικά».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ