Μάριος Δρουσιώτης: «Κάτι δεν πάει καλά» με τις αυξήσεις στα καύσιμα - Ζητούν στοιχεία για τις τιμές και δεν τους τα δίνουν

Αμφιβολίες κατά πόσο οι λιανικές τιμές των καυσίμων στην Κύπρο θα έπρεπε να βρίσκονται στα σημερινά επίπεδα εκφράζει ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, με τον Πρόεδρό του, Μάριο Δρουσιώτη, να δηλώνει στο ΚΥΠΕ την Πέμπτη ότι υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά».

Όπως ανέφερε, ο Σύνδεσμος δεν αμφισβητεί ότι οι τελευταίες αυξήσεις συνδέονται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αμφισβητεί όμως κατά πόσο αυτή η σύνδεση δικαιολογεί το ύψος στο οποίο έχουν φτάσει οι τιμές ή κατά πόσο θα έπρεπε να βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, όπως είπε, αυξήθηκε κατά περίπου 50% από την 1η Μαρτίου. Με βάση τα στοιχεία του Συνδέσμου, η τιμή του αυξήθηκε από €0,950 σε €1,438 το λίτρο, διαφορά 48,8 σεντ, κάτι που σημαίνει ότι για το γέμισμα δεξαμενής χιλίων λίτρων ένα νοικοκυριό χρειάζεται σήμερα περίπου €488 περισσότερα σε σύγκριση με τον Μάρτιο.

«Γι’ αυτό μας ανησυχεί από τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης και θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα», είπε, σημειώνοντας ότι ο Νοέμβριος πλησιάζει και τα νοικοκυριά θα χρειαστεί να γεμίσουν τις δεξαμενές τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Δρουσιώτης, από την 1η Μαρτίου 2026 μέχρι τις 13 Αυγούστου η τιμή της βενζίνης 95 αυξήθηκε από €1,315 σε €1,595 το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης από €1,413 σε €1,796.

Όπως είπε, οι αυξήσεις αντιστοιχούν περίπου σε 21% για τη βενζίνη και 26% για το πετρέλαιο κίνησης. Πρόσθεσε ότι στα ποσοστά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα 8,3 σεντ της επιδότησης και, σύμφωνα με τον ίδιο, εάν δεν υπήρχε η επιδότηση, οι αυξήσεις θα ήταν ακόμη υψηλότερες.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου είπε ότι οι αυξήσεις δημιουργούν «εύλογες υποψίες ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος στις τιμές των καυσίμων», προσθέτοντας ότι ο Σύνδεσμος έχει επανειλημμένα ζητήσει από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι οι τιμές βρίσκονται σε λογικά επίπεδα.

Όπως ανέφερε, η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί τις τιμές και τις κρίνει λογικές, ενώ όταν ζητούνται περισσότερα στοιχεία αναφέρεται ότι αυτά είναι εμπιστευτικά.

Ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι δεν είναι όλα τα στοιχεία εμπιστευτικά, λέγοντας ότι περίπου 30%-40% των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση των τιμών, κατά τον ίδιο, δεν είναι εμπιστευτικά και θα μπορούσαν να δοθούν στο Σύνδεσμο.

Αναφέρθηκε ακόμη στην εφαρμογή της επιδότησης καυσίμων στις αρχές Απριλίου, λέγοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου, 19 πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου την τιμή κατά τα 8,3 σεντ της επιδότησης, ενώ άλλα 97 προχώρησαν σε μικρότερη μείωση.

Παράλληλα, είπε ότι περίπου δέκα ημέρες αργότερα, όταν μία εταιρεία πετρελαιοειδών ανακοίνωσε αύξηση στη βενζίνη, 22 πρατήρια που δεν ανήκαν στην εν λόγω εταιρεία αύξησαν επίσης τις τιμές τους.

Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι ο Σύνδεσμος είχε ζητήσει να διευκρινιστεί κατά πόσο η μη πλήρης απόδοση της επιδότησης στους καταναλωτές συνιστούσε αδίκημα. Όπως ανέφερε, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρέπεμψε αρχικά το θέμα στο Υπουργείο Οικονομικών και, στη συνέχεια, το ζήτημα επανήλθε στην Υπηρεσία, η οποία ανέφερε ότι δεν προέκυπτε αδίκημα.

«Αυτά είναι ατράνταχτα παραδείγματα ότι είτε δεν παρακολουθούνται οι τιμές είτε παρακολουθούνται και κάποιος κάνει τα στραβά μάτια», υποστήριξε.

Ερωτηθείς κατά πόσο θεωρεί αδικαιολόγητη την αύξηση των τιμών από τον Μάρτιο, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι τα στοιχεία δημιουργούν «ισχυρές ενδείξεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τις τιμές των καυσίμων στην Κύπρο» και ότι κάποιος αρμόδιος πρέπει να καθησυχάσει τους καταναλωτές με στοιχεία.

Σε σχέση με την επιδότηση, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας είχαν δηλώσει ότι οι τιμές θα παρακολουθούνταν στενά και ότι δεν θα γινόταν ανεκτή οποιαδήποτε ατασθαλία.

Ο ίδιος υποστήριξε, ωστόσο, ότι τα στοιχεία του Συνδέσμου δείχνουν πως η παρακολούθηση δεν ήταν αποτελεσματική, διερωτώμενος ποιος είναι ο σκοπός μιας επιδότησης εάν δεν διασφαλίζεται ότι αυτή καταλήγει εξ ολοκλήρου στον καταναλωτή.

«Αν δεν διασφαλίσεις ότι η επιδότηση θα καταλήξει οπωσδήποτε στον καταναλωτή, για ποιον λόγο δίνεις επιδότηση; Για να καταλήξει στα ταμεία των πρατηρίων πετρελαιοειδών ή δεν ξέρω πού αλλού;», διερωτήθηκε.

Καταληκτικά, ο κ. Δρουσιώτης υποστήριξε ότι ο Σύνδεσμος δεν διακρίνει πρόθεση εκ μέρους της Κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου να ελέγξουν αποτελεσματικά τις τιμές των καυσίμων.

«Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορούν ή επειδή δεν θέλουν. Ας μας το απαντήσουν», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ