Ναυάγιο Κερύνεια: Συνεχίζονται τα δρομολόγια της Filo Denizcilik, λέει η Kıbrıs Postası - Στο κάδρο 16 πρόσωπα, πάνω από 100 καταθέσεις στα χέρια ανακριτών

Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για το πολύνεκρο ναυάγιο του Filo Jet ανοικτά της Κερύνειας, καθώς η υπόθεση πέρασε πλέον ενώπιον «δικαστηρίου», με εννέα υπόπτους να βρίσκονται αντιμέτωποι με έρευνα για πρόκληση θανάτου από αμέλεια. Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι είχαν εκδοθεί διατάγματα για συνολικά 16 πρόσωπα, ενώ περισσότερες από 100 καταθέσεις έχουν ήδη ληφθεί στο πλαίσιο των ερευνών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα Haber Kıbrıs και Kıbrıs Gerçek, ενώπιον του «Επαρχιακού Δικαστηρίου» Κερύνειας οδηγήθηκαν το πρωί της Δευτέρας εννέα ύποπτοι σε σχέση με την τραγωδία του Filo Jet.

Ανάμεσά τους βρίσκονται, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο διευθυντής της εταιρείας, ο καπετάνιος του πλοίου, ο υποπλοίαρχος, ο αρχιμηχανικός και μέλη του πληρώματος.

Η «αστυνομία» διερευνά εναντίον τους υπόθεση πρόκλησης θανάτου από αμέλεια και ζήτησε από το «δικαστήριο» την κράτησή τους για τρεις ημέρες, προκειμένου να συνεχιστούν οι ανακρίσεις.

Διατάγματα για συνολικά 16 πρόσωπα

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ένα νέο στοιχείο που προέκυψε κατά τη δικαστική διαδικασία.

Όπως μεταδίδουν τα Haber Kıbrıs και Kıbrıs Gerçek, ο δικαστής επισήμανε ότι είχαν εκδοθεί διατάγματα σε σχέση με συνολικά 16 πρόσωπα και ζήτησε να παρουσιαστούν ενώπιον του «δικαστηρίου» και οι 16.

Από την πλευρά της, η «αστυνομία» ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα επτά πρόσωπα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι, με βάση τα στοιχεία που είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή ενώπιόν της, δεν είχε προκύψει σύνδεσή τους με υπό διερεύνηση αδίκημα.

Ο δικαστής, ωστόσο, επέμεινε ότι η διερεύνηση της υπόθεσης θα πρέπει να είναι πλήρης και ότι ενώπιον του «δικαστηρίου» θα πρέπει να παρουσιαστούν όλα τα πρόσωπα για τα οποία είχαν εκδοθεί τα σχετικά διατάγματα.

Η διαδικασία διακόπηκε και ορίστηκε να συνεχιστεί στις 11:30 της Δευτέρας, 31 Αυγούστου 2026, χωρίς μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχει ληφθεί τελική απόφαση επί του αιτήματος της «αστυνομίας» για τριήμερη κράτηση των υπόπτων.

Πάνω από 100 καταθέσεις

Νέα στοιχεία για την έκταση της έρευνας ήρθαν στο φως και μέσα από όσα παρουσιάστηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου».

Σύμφωνα με το Haber Kıbrıs, οι ανακριτές έχουν ήδη λάβει περισσότερες από 100 καταθέσεις, καθώς επιχειρούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν πριν και μετά την εισροή νερού στο Filo Jet.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν επίσης φωτογραφίες και βίντεο από τα κινητά τηλέφωνα επιβατών που διασώθηκαν, υλικό το οποίο ενδέχεται να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του πλοίου, την ταχύτητα με την οποία εισέρχονταν τα νερά, τις συνθήκες που επικρατούσαν και τις ενέργειες του πληρώματος κατά τις κρίσιμες στιγμές.

Στο μικροσκόπιο η τεχνική κατάσταση του Filo Jet

Η έρευνα δεν περιορίζεται, ωστόσο, στις ενέργειες του καπετάνιου και του πληρώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μεταδίδουν Haber Kıbrıs και Kıbrıs Gerçek, οι ανακριτές εξετάζουν πλέον την τεχνική κατάσταση του Filo Jet, τα πιστοποιητικά και τους ελέγχους του Türk Loydu, καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν προκειμένου να επιτραπεί στο καταμαράν να πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο ταξίδι.

Ένα από τα κρισιμότερα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα είναι από ποιο ακριβώς σημείο και για ποιο λόγο άρχισε να εισέρχεται νερό στο πλοίο, καθώς και κατά πόσο υπήρχε τεχνικό ή δομικό πρόβλημα που συνέβαλε στην ταχύτατη εξέλιξη του περιστατικού.

Η συγκεκριμένη πτυχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα μετά τις αποκαλύψεις για το τεχνικό παρελθόν του Filo Jet και τις προηγούμενες επιθεωρήσεις του, στοιχεία που έχουν ήδη προκαλέσει σειρά ερωτημάτων στα κατεχόμενα για την αξιοπλοΐα του καταμαράν.

Παραμένουν 18 οι αγνοούμενοι

Στο μεταξύ, δεν έχει αλλάξει ο απολογισμός της τραγωδίας. Οι τελευταίες πληροφορίες που μεταδίδουν τα τουρκοκυπριακά μέσα εξακολουθούν να κάνουν λόγο για οκτώ νεκρούς και 18 αγνοουμένους, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό τους.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη, παράλληλα με την ποινική και τεχνική διερεύνηση για να εξακριβωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία.

Συνεχίζονται τα δρομολόγια της Filo Denizcilik

Την ίδια ώρα, ένα ακόμη στοιχείο προκαλεί ενδιαφέρον μετά το ναυάγιο.

Όπως μεταδίδει η τουρκοκυπριακή Kıbrıs Postası, η Filo Denizcilik, η εταιρεία που εκμεταλλευόταν το Filo Jet, συνεχίζει τα δρομολόγια στη γραμμή Κερύνεια–Τασουτζού με άλλα πλοία, παρά την τραγωδία και ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η διερεύνηση των συνθηκών του ναυαγίου.

Η συνέχιση των δρομολογίων έρχεται την ώρα που οι έρευνες στρέφονται όχι μόνο στις ενέργειες του πληρώματος αλλά και στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης του Filo Jet, καθώς οι ανακριτές επιχειρούν να εξακριβώσουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε παράλειψη πριν από τον απόπλου του μοιραίου καταμαράν.

Με πληροφορίες από Haber Kıbrıs, Kıbrıs Gerçek και Kıbrıs Postası