Στο «μικροσκόπιο» του Τμήματος Γεωργίας οι ζημιές από την καταιγίδα

Μετά την πληροφόρηση και τις ζημιές που έχουν προκύψει από την καταιγίδα του περασμένου Σαββάτου, ήδη οι επιθεωρητές του Τμήματος Γεωργίας βρίσκονται στις κοινότητες για επιθεώρηση και αξιολόγηση των ζημιών που έχουν προκύψει στις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Γρηγορίου, Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, οι ζημιές αφορούν αμπέλια και εποχιακές καλλιέργειες, οι οποίες προέκυψαν από τη χαλαζόπτωση και τους ισχυρούς ανέμους.

Ερωτηθείς για τη διαδικασία που ακολουθείται, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε πως, μετά την καταγραφή των ζημιών, θα γίνει η εκτίμηση του ύψους της ζημιάς και θα προχωρήσουν, μέσα στο υφιστάμενο σχέδιο που προβλέπεται, στον υπολογισμό της αποζημίωσης που πρέπει να δοθεί. «Ζούμε», συνέχισε, «σε μια χώρα όπου συχνά κατά τη διάρκεια του ενός έτους υπάρχουν ακραία καιρικά φαινόμενα».

Το Τμήμα Γεωργίας και οι επιθεωρητές, ωστόσο, συνέχισε, είναι έτοιμοι και έμπειροι από την πρώτη ημέρα να βρίσκονται στη διάθεση των γεωργών, προκειμένου να εκτιμήσουν το ύψος της ζημιάς. Ζημιές στην επαρχία Πάφου προκλήθηκαν κυρίως σε διάφορα σημεία της περιοχής από την Αργάκα μέχρι και τον Πωμό , σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του , στις περιοχές όπου το φαινόμενο ήταν πιο έντονο καταγράφηκαν ζημιές σε θερμοκήπιο, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά του ο ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, Πάτροκλος Ευαγγέλου, ανέφερε πως, παρά το γεγονός ότι οι βροχές είναι ευεργετικές τόσο για τους γεωργούς όσο και για τη φύση, οι πολύ δυνατοί άνεμοι προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα.

Όπως είπε, περίπου πέντε με έξι θερμοκήπια υπέστησαν ζημιές, ενώ καταγράφηκαν επίσης ζημιές σε στέγες κατοικιών και καταστροφές σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Ιδιαίτερα σοβαρές, σύμφωνα με τον κ. Ευαγγέλου, είναι οι ζημιές που υπέστησαν γεωργικές φυτείες, οι οποίες βρίσκονταν στο στάδιο πριν από την παραγωγή.

Μεταξύ άλλων, ζημιές έχουν υποστεί καλλιέργειες όπως τα αβοκάντο και τα μάνγκο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές απώλειες.

Ο Αντιδήμαρχος Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς απηύθυνε έκκληση προς το κράτος και την Επαρχιακή Διοίκηση να προχωρήσουν άμεσα στην καταγραφή των ζημιών, ώστε, όπου δικαιολογείται, να δοθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις στους πληγέντες.